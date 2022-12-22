升中派位｜整合30間新界西英中自行分配學額收生要求、面試日期

【葵青區／荃灣區／屯門區／元朗區】2023/24學年的升中自行分配學位程序已經展開，各間中學均已上載申請表格至校網，並公布收生要求。有意申請的家長及學生可以在2023年1月3日至17日期間，向不多於兩間中學遞交申請。為方便各位家長及學生尋找心儀學校的資料，「01教育」已經在下文為大家整合29間位於新界西的英中的自行分配學額數目、收生準則及面試日期等資料。



聖公會林護紀念中學位於葵青區，是區內英中之一。該校於於剛過去的2022中學文憑試（DSE）誕生首位文憑試狀元。（Google Maps截圖）

葵青區英中名單 ▼ ▼ ▼

葵青區共有9間英中，包括天主教母佑會蕭明中學、保祿六世書院及順德聯誼總會李兆基中學等，其中聖公會林護紀念中學於剛過去的2022中學文憑試（DSE）誕生其首位文憑試狀元。

佛教善德英文中學在收生須知中指出，申請者的小五及小六學業成績 在中、英、數三科須有一科達 A 級（90分）或以上，及其他科目達 B 級（85分）或以上、操行獲 B 級或以上及熱心服務並積極參與課外活動。

東華三院陳兆民中學則要求申請人於小五下學期或小六上學期之校內試中，三科主要科目（中、英、數）取得 B 級或以上成績。如學科成績以分數計算，則中、英、數三科均須達80分或以上。若學生於課外活動或全港比賽取得優異成績，則作個別考慮。

荃灣區英中名單 ▼ ▼ ▼

荃灣區共有4間英文中學，包括可風中學（嗇色園主辦）、荃灣官立中學、荃灣公立何傳耀紀念中學及寶安商會王少清中學。

其中荃灣官立中學將根據教育局提供之成績次第排名邀請不多於 180 位學生進行面試；荃灣公立何傳耀紀念中學則會邀請20名音樂表現出眾學生試音，表現出眾者可獲加分。

屯門區英中名單 ▼ ▼ ▼

屯門官方中學是區內英中之中。（Google Maps截圖）

屯門區共有8間英中，包括香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學、南屯門官立中學及屯門官立中學等。

保良局董玉娣中學在收生須知中提到，學生如有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，或考獲任何香港或國際性認可的證書，可獲校方根據情況酌量在有關範疇給予額外分數。順德聯誼總會梁銶琚中學指，學生如有突出表現，並能兼顧平衡發展，將可以獲得優先考慮。仁愛堂田家炳中學則表示，申請者需於1月18日至27日期間，拍攝及上載一段約兩分鐘的英語短片作首輪面試，表現理想將獲安排第二輪面試，而面試部份的20%分數只會計算第二輪面試。

元朗區英中名單 ▼ ▼ ▼

新界鄉議局元朗區中學是區內英中之一，該校於剛過去的2022中學文憑試（DSE）中，誕生其首位文憑試狀元。（Google Maps截圖）

元朗區共有9間英中，包括元朗商會中學、天主教崇德英文書院、中華基督教會基元中學等，其中新界鄉議局元朗區中學於剛過去的2022中學文憑試（DSE）誕生其首位文憑試狀元。

元朗信義中學在收生準則中提到，申請者在可以在多個項目獲得特別加分，包括認同本校辨學理念； 具音樂專長，尤以擅長管弦樂；具體育專長，尤以擅長籃球及排球。聖公會白約翰會督中學則要求申請的學生必須出席實體面試。

其他地區的英中名單 ▼ ▼ ▼