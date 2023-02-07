校長專訪｜王肇枝中學校長做訓導廿載　曾為頑劣學生找回天真笑容

大埔王肇枝中學鄭思宏校長自港大畢業後只曾寄一封求職信、見一次工，就入職該校並任教至今近30年，其中有約20年都有參與訓導工作。鄭校長一直享受接觸學生的時光，在負責訓導工作期間，為了改善學生的行為，曾與同事特意請家長到校與子女真情剖白，為學生找回未曾見過的天真笑容。他又笑言在升任校長初期曾感失落，因為「少咗時間對學生呀」，但後來慢慢調整心態，明白新角色同樣幫到學生，只是位置不同。



大埔王肇枝中學鄭思宏校長教學近30年，其中參與訓導工作約20年，一直與學生打成一片。（盧勁揚攝）

訓導工作非只有懲罰 曾邀家長與學生真情剖白

不少人將訓導老師與懲罰學生掛鉤，但鄭校長強調「（訓導）唔係見完罰咗就算，要同佢傾，了解佢嘅問題」，為學生提供意見及轉介，如果遇上自己也不認識的問題，更可能要找同事或社會資源提供幫助，花上大量時間和心力。不過即使訓導工作吃力，他卻樂此不疲，因為能夠看到學生成長，「嗰份滿足感真係好大」。

訓導學生的過程令鄭校長明白到，處理學生問題會涉及處理學生背後的家庭。他提到在過去與同事跟進一名頑劣的女學生時，發現她深受家庭問題困擾，於是說服她的爸爸到學校與她對話，結果「學生又喊，爸爸又喊」，其後爸爸更在老師面前對女兒許下一些承諾，並即晚與女兒一起吃飯。鄭校長感嘆：「我第一次見到啊囡嗰樣笑得咁天真，因為之前（佢）係一個幾頑劣嘅學生嚟，老師都唔敢埋佢身，但其實都係一個細路仔，都睇到屋企嘅影響好大。」

與學生相處數十年，鄭校長最大的感受就是與學生相處必須要用真誠的心「錫佢哋」。如果老師願意花課餘時間在學生身上，幫他們解決學習、個人或家庭等問題，他們亦會印象深刻，「你說話嘅影響力有時真係你無法想像，有時你唔記得咗你曾經講過，但佢同你講你講過呢啲嘢」。所以老師即使遇上再頑皮的學生都不能放過，「冇人幫，佢都會覺得無助，你幫佢會令佢了解老師錫佢，想佢做得好，佢會聽你講，好努力做人，讀唔成書都會做一個對社會有用嘅人」。

被問到升職後有沒有感到失落時，鄭校長立即說「緊係唔開心啦，唔開心㗎」，但後來亦有慢慢調整自己的心態。（盧勁揚攝）

升任校長少接觸學生曾感失落

校長接觸學生的時間比教師少得多，被問到升職後有沒有感到失落時，鄭校長立即說「緊係唔開心啦，唔開心㗎」，因為教師的滿足感有很多都來自學生。他在升職首年經過自己原本的座位時，更會想起與學生相處的情境。不過，後來他調整心態，接受校長只是以不同的方法和角色影響學生，例如提供更好的資源、硬件、教師團隊及學習機會給學生，「我已經享受咗二十幾年，都要由其他人接手」。

鄭校長與不少舊生仍然有聯繫和聚會，成為他的支持。至於現時的學生，他會在不同場合與學生分享，或是在歌唱比賽與學生唱歌等建立關係。另外，他亦堅持每年與所有應屆文憑試考生分成小組見面，雖然與學生並非十分熟悉，但仍會有學生分享自己在生活上的難處，「有啲傾傾下就話，校長可唔可以關門，我要同你爆啲料，都好開心嘅」。