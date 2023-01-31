中學生以地理資訊系統重新規劃土瓜灣　倡增廣場草地解決噪音問題

市建局於去年（2022年）與東華三院屬下的18間中學合辦青年領袖計劃，以打造土瓜灣為宜居社區為主題，首次讓學生使用地理信息系統（GIS）分析該區的地理空間數據，設計一套可改善土瓜灣生活環境的宜居方案。其中，東華三院黃芴南中學及東華三院李嘉誠中學分別獲頒「最佳地理空間數據應用獎」及「宜居社區大獎」。計劃要求學生運用GIS系統找出土瓜灣的城市問題，為該區構思可持續發展的宜居計劃，並製作模型以展示其設計方案。



參賽學生不但為土瓜灣構思可持續發展的宜居計劃，而且製作了城市模型展示其設計方案。（翁曼琛攝）

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兩間學校的得獎隊伍除了透過實地考察及問卷調查搜集有關土瓜灣的背景資料，及了解居民對該區城市問題的看法之外，還善用GIS系統分析土瓜灣的土地用途、規劃要求及樓宇狀況等地理資訊數據。他們發現區內主要有休憩和綠化地帶不足、噪音污染及建築狀況差等問題，以噪音污染為例，該地區的最高噪音評估值超過80分貝，或會損害居民聽力，故學生重新規劃土地利用，例如設立草地主題公園和社區廣場、活化工廈及重建房屋等，以一併解決上述問題，為居民提供更舒適的休憩空間及住宅環境、改善區內的空氣和噪音污染，以提升土瓜灣居民生活質素的目標。

東華三院黃芴南中學得獎隊伍學生葉展滔表示，其隊伍最初只規劃興建大型商場促進經濟發展，但後來發現會忽略環境和社區問題，未必是土瓜灣居民的理想社區，更可能會引起各界持份者爭議，故以可持續發展為目標重新規劃方案，從中培養其策劃能力。其地理科老師鄧紫程也指出，學生亦需要於網上搜集並核實該些資料，然後與其他渠道搜集到的資料進行整合和匯報，能夠加強他們在分析和應用資料上的能力。

東華三院李嘉誠中學得獎隊伍學生吳嘉喬則認為，GIS系統是一個迷你社區規劃工具，能夠讓學生清楚知道他們對城市規劃的興趣程度，例如他就從中了解到自己對該領域有興趣，未來升學或就業均可能接觸與城市研究有關的範疇。

ESRI中國（香港）有限公司是計劃的合作伙伴之一，負責提供專業培訓及技術支援。該公司的行政總裁徐開源提到，近年STEM教育發展興盛，GIS系統是一個合適的平台讓學生更體驗到STEM學習範疇。（翁曼琛攝）

ESRI中國（香港）有限公司是計劃的合作伙伴之一，負責提供專業培訓及技術支援。該公司的行政總裁徐開源提到，近年STEM教育發展興盛，GIS系統是一個合適的平台讓學生更體驗到STEM學習範疇，因為學生不需要編程就可以處理地理空間數據。加上該系統能應用於不同學科上，除了地理科的城市規劃課題外，還可以監察溫室氣體的來源，用於管理及控制氣候變化。因而是次計劃正能為學生提供一個實用的學習工具。