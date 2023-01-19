校園天地｜「草間彌生點點世界」親子展覽活動 啟迪學生藝術創作

大師的真跡名作是否能走進校園的課堂？能否讓學生在校園就能體驗一次到美術館參觀的體驗呢？為豐富校園藝術氣氛，本校成功與藝術品收藏家康垚先生合辦「草間彌生點點世界」親子展覽活動，首次讓大師名作真跡走進校園，讓學生可以親身體驗與藝術家的作品進行創作的校園活動。（內容由道教青松小學（胡景邨）提供）



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在面對疫情的日子，本校與收藏家康垚先生作出大膽地嘗試，將四幅藝術家草間彌生的真跡作品帶到校園禮堂展示，讓學生在校園體驗參觀美術館的禮儀。活動中，首先分享了草間彌生的創作歷程，認識畫家如何一氣呵成將她腦海中浮現的畫面，創作到她得作品中。觀賞名畫的過程中，學生與家長能近距離欣賞及了解藝術大師的名作，感受草間彌生的波點藝術世界。

然後，學生與家長可以在現場拿起畫筆，學習藝術大師的創作風格，汲取創作靈感，進行二次創作。

配合學校七個良好學習習慣，啟發大家「不斷更新」的學習態度，學生與家長們現場創作的畫作亦帶給我們很多驚喜的作品！

我們完成啦！這次真是非常難能可貴的學習體驗呀！（道教青松小學（胡景邨）提供）

是次畫展活動豐富了青松湖小學生的校園藝術活動，啟迪學生對藝術創作的興趣之路。

（內容由道教青松小學（胡景邨）提供）

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