校園天地｜福德學社小學　發放正向能量　陪伴學生幸福成長

近年，福德學社小學致力培養學生積極正面的態度，隨著社會和學校也開始逐步復常，學校也開始安排更多的正向關愛校園活動，亦會安排學生走進社區，服務社會。陳校長相信，在服務別人的過程中，學生要懂得聆聽和表達，也要學會觀察，期望同學們能感受到能夠有能力身體力行地幫助身邊的人，其實都是一種「福氣」。（內容由福德學社小學提供）



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校園正向關愛力量

因為全校只有二百多個學生，故此老師大都十分了解每一位學生的特質和學習需要，學生在校園內備受關懷，同時亦學習關愛別人。例如開學首兩個月，五、六年級同學會進行「大哥哥大姐姐計劃」的培訓，之後學校便會安排他們在小息時陪伴一、二年級師弟師妹，有時候會和他們玩桌遊，有時候也會教他們寫手冊、閱讀圖書等，校園氣氛樂融融，同時更增強了學生對學校的歸屬感。而每年十二月，學校也會邀請家長出席「小一成長禮」，讓家長到校與孩子一同分享成長的喜悅，小一同學會進行「小學習、大嘗試」的表演，以及送上感謝卡給家長，藉以感恩父母在升小過程中的支持及付出。

走進社區 服務社會

學校位於沙頭角區內，現時每個假日沙頭角碼頭會開放給預先申請的本地遊旅行團進入，福德學社小學的學生便多次獲邀請參與沙頭角碼頭的「長幼共融壁畫製作活動」，與區內長者一同美化社區。

隨著「北部都會區」的發展，北區的交通較從前便利，加上學校自設校車，學生能有更多機會外出，走進不同的社區，服務他人。

特設「全日制適應週」 照顧學生身心需要

為讓學生和家長能就回復全日面授課有充足的準備時間，學校特設「全日制適應週」，期望能逐步協助學生再次適應全日面授的校園生活。在這一週，午膳後除設一小時做功課時間外，亦會讓學生繼續參與上學期的興趣班，還設「迎來新挑戰」主題學生講座，讓學生學習時間管理並認識調整自己身心狀况的方法，更安排了大細路劇團到校演出學校互動教育巡迴劇場「無煙奇遇記」。星期六早上，興趣班小組學生還能抽空外出參與「乒乓球友誼賽」及「機甲大師青年賽香港站頒獎禮」

學校期望能以較輕鬆的方法幫助學生以積極正面態度面對全日制可能出現的新挑戰。

（內容由福德學社小學提供）

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