STEAM教育｜小六生用二手材料製長者健身發電器奪智慧能源優異獎

筲箕灣中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）六年級生陳彥匡和林衍造製造了一部「移動式長者健身發電器」，讓長者隨時隨地做手部運動，透過轉動摩打產生電力，邊運動邊為手機充電。作品參加了「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」，獲得環保智慧能源大賽優異獎，得一萬元獎金。



+ 1

STEM發展主任非一般教學法：到垃圾站搜羅素材

二人的伯樂是工科出身的黃耀坤老師，他是學校的STEM發展主任，從事教育工作30年。黃老師認為STEM教育必須結合工藝，「上課學習往往是紙上談兵，但透過動手實習，學生可在拆卸和組裝的過程中獲得滿足感、激發創意。」

故此他把常識室變成實習室，讓STEM小組學生於小息和放學後入內盡情動手做實驗，更到學校附近垃圾站搜羅素材，有一次他搬了一部廢置的電動麻雀機回校，讓學生放膽拆開研究，又可善用廢物。

陳彥匡（左三)及林衍造（右二）同學憑「移動式長者健身發電器」，奪得「環保智慧能源大賽」大賽優異獎。（煤氣公司提供圖片)

到鴨寮街「執」二手LED燈和廢棄木板等製造

黃老師推薦陳彥匡和林衍造參加環保智慧能源大賽。他們希望採用循環再用的物料，於是黃老師帶他們到鴨寮街「執」材料，包括二手LED燈和廢棄木板。林同學表示，今次經驗激發他的科創意欲，「希望有一天參賽作品可以產品化，每位老人家都擁有一部。」

「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」由煤氣公司與教育城合辦及教育局協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題，參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。

大賽冠軍可獲得獎學金10萬元。比賽結果已於今年1月15日出爐，中學組和小學組冠軍分別由英華書院的「Smart Glass Buildings」和太古小學的「人工智能綠色火車系統」作品奪得。