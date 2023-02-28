中學生周三起無需快測　教育局發新指引：不適勿上學　自行做快測

中學生明日（3月1日，星期三）起上學前無需再快測，惟小學、幼稚園及特殊學校的學生則仍要做快測至3月15日。教育局今（28日）發新指引，提醒如中學生有不適仍不應上學，並應自行進行快測。如結果呈陽性，學生須即時通知校方。



另外，因應明撤口罩令，教育局表示，所有學校教職員、學生及到訪人士在校舍範圍內毋須佩戴口罩，但特殊學校的宿舍部屬較高風險地方，學校可按需要安排學校教職員及學生佩戴貼面的外科口罩或其他預防措施，例如佩戴面罩或防飛沫帽等。如有需要，家長也可自行安排子女佩戴口罩。



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學生快測陽性仍要通知校方

教育局今（28日）發新指引，提醒中學生明起無須每日快測，惟如中學生有不適仍不應上學，並應自行進行快測，如結果呈陽性，學生須即時通知校方；至於小學、幼稚園及特殊學校的學生每日回校前必須完成快測的要求則暫維持至3月15日。教育局會檢視情況並適時公布往後的安排。

另外，因應明撤口罩令，教育局表示，所有學校教職員、學生及到訪人士在校舍範圍內毋須佩戴口罩，惟如教職員及學生有發燒或出現呼吸道感染症狀，應按衞生防護中心建議戴上貼面的外科口罩，停止上班或上課，避免前往人多擠迫的地方，並盡早求診。

由於特殊學校的宿舍部屬較高風險地方，教育局認為，學校可按需要安排學校教職員及學生佩戴貼面的外科口罩或其他預防措施，例如佩戴面罩或防飛沫帽等。

▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



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另外，強制佩戴口罩的法定要求將於3月1日起撤銷，教育局表示，經歷了數年要佩戴口罩的日子，有些學生可能對脫下口罩生活覺得不太習慣，需要時間慢慢適應；個別學生甚至感到焦慮，較難適應改變，以致產生有負面情緒。教育局特別準備了一些實用建議，讓教師和家長可以預先為同學做好心理準備，協助他們逐步適應。

教育局提醒學校在挑選飯盒供應商時，可參考食物環境衞生署編製的《如何確保學校午餐安全指引》，並應提醒其飯盒供應商/餐飲供應點，遵從食物環境衞生署的《根據「食物安全重點控制」系統制定的食物安全計劃（適用於學校午餐飯盒供應商）》；而如學校(包括學校宿舍部)為學生安排膳食，應提防食物未經徹底煮熟、交叉污染及貯存溫度不當。