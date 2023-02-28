口罩令取消｜疫情三年棄86億個即棄口罩　綠領行動冀政府牽頭回收

港府今（28 日）宣布，由明日起全面撤銷口罩令，包括室內、戶外、公共交通工具以及學校等場所，均不需佩戴口罩。口罩令至今生效959日，綠領行動推算疫情以來本港已耗用逾86億個即棄口罩，憂慮撤銷後大量口罩將被棄置，呼籲勿立即丟棄剩餘口罩，另亦促請政府積極推動廢棄口罩回收及循環再造，並研究推展醫療廢物回收。



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港府宣布明（1日）日撤銷口罩令，包括室內、戶外、公共交通工具以及學校等場所，均不需佩戴口罩，但醫院、老人院等場所可實施行政指令要求訪客配戴。綠領行動表示，基於2020年調查市民過去一個月使用口罩的習慣，並按受訪者平均使用口罩數量，按比例乘以本港750萬人口，推算每星期本港棄置約5,400萬個口罩。



綠領行動會再以此方式推算，由疫情至今累積消耗超過86億個即棄口罩，假設每個口罩重約2克，即約等於9.11億個膠樽 （一個PET瓶約重19克） 。

86億口罩等於9.11億個膠樽

綠領行動又指，一個3層外科即棄口罩大部分均以聚丙烯 （即PP膠） 等難以分拆的複合物料製成，加上衞生理由，並不能直接回收，難逃被棄置堆填區的命運。若落入河流或海洋會進一步分解成微塑膠，海洋生物攝取後會於食物鏈循環，禍及整個海洋生態。

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呼籲市民用盡口罩勿再買

綠領行動亦引述，有大學推算，單就2020年全球每月使用1,290億個外科口罩，全年共約15.6億個被不當棄置於海洋，每年釋出超過1,370萬億粒微塑料，可填滿超過54,800個標準泳池。時隔三年，累積塑膠量必然比當時更高，料會造成長遠而不可逆轉的破壞，摧毀生態環境。

綠領行動憂慮，撤銷口罩令後大量口罩將被棄置，恐釀成生態災難，呼籲市民勿立即丟棄剩餘口罩，市民可先用盡手上積存口罩，再按需要購買甚至停買新口罩，又或者配送用剩的全新即棄口罩予老人中心、復康中心等有需要人士，並建議長遠應採用可重用口罩，以減少浪費。

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促政府在各區設口罩回收箱

另外，綠領行動亦指，一般市民所用口罩，並不納入醫療廢料類別，不當被棄置於堆填區，不但令堆填區爆滿，亦會污染環境，故建議政府參考外國例子，牽頭推動廢棄口罩回收及循環再造，在各區設置收集箱回收口罩，並將口罩全面納入醫療廢物，以作妥善處理。