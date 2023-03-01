口罩令取消｜踏入凌晨除下口罩　市民稱舒服晒：興奮過屯馬綫開通

踏入3月1日，維持959日的口罩令正式取消。凌晨時份，在旺角西洋菜街的戲院附近，已有不少市民沒有戴口罩。有市民形容戴口罩的日子壓抑，現時「舒服晒」，但也有市民坦言無戴口罩感覺如「無着衫」，再考慮上班上學時要不要佩戴口罩。



▼3月1日 口罩令撤銷第一刻▼



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市民感忐忑：無戴口罩好似無着衫咁

莫小姐形容現時心情「興奮過屯馬開通」，又指戴口罩的日子「唞唔到氣」。但她坦言仍在考慮會否繼續戴口罩，「驚尷尬，但無戴口罩好似無着衫咁。」她表示會視乎有多少人不戴口罩再作決定。

無罩呼吸感「空氣都清新啲」從事餐飲仍需佩戴口罩

與兩位朋友來看電影的浩賢則說，以往戴着口罩工作感到焗促，現時不用戴口罩「舒服晒」、「空氣都清新啲」。不過由於從事餐飲，未來工作仍需佩戴口罩。同行的戴小姐也形容過去戴口罩很辛苦，特別是較早前有些日子天氣較熱，「又曬又熱又焗又戴住口罩，皮膚搞到勁差。」想到往後不再需要戴口罩感到開心。

與一班朋友來看午夜場的黃先生都提到，以往戴口罩不止令皮膚變差，也令他感到很壓抑，口罩令取消後，即使人多的地方都不會再戴口罩。

▼2月28日 口罩令生效最後一日▼



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