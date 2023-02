口罩令取消︱除罩與否　全球疫苗免疫聯盟建議這5個情況仍戴口罩

香港政府宣布3月1日全面撤銷口罩令,室內室外毋須佩戴口罩,不少港人隨即討論「明天是否仍戴口罩」。隨着多地解除口罩令,To Mask or Not to Mask在全球多國同樣是話題,全球疫苗免疫聯盟(Gavi)就有向疑慮者給出看法,講述5個仍建議戴口罩的場合或情況。



全球疫苗免疫聯盟在2022年9月發文,講述仍不應該「把口罩丟垃圾桶」的理由,且即使多國已解除口罩令,但仍有相當一部份人繼續戴口罩,尤其是那些高風險染疫者或與他們一起生活的人。

文章指出,即使周圍許多人都開始不戴口罩,但部份人仍擔心染疫,憂慮部份地方的傳播率高,聯盟指出在某些情況下,仍然建議戴上口罩,並列出五個例子。

1. 當你生病

若然染疫,無論是否強制都應該戴口罩;若果有任何呼吸道症狀如咳嗽、打噴嚏,戴口罩都是合理,可以保護他人,特別是免疫系統較弱者。

2. 在公共交通工具上,如在巴士

文章指,巴士、火車等沒有足夠通風系統來過濾包括新冠病毒在內的病原體,而且這些公共交通工具往往很擁擠。

飛機的空氣過濾系統會好得多,但乘客要擠在一起多個小時,儘管很多航空公司已不要求乘客戴口罩,但謹慎的做法仍是讓人們繼續戴口罩,尤其是長者、免疫力低下者或未接種疫苗者的幼童。戴口罩以避免在旅行時受到新冠疾病影響也是明智的。

3. 在劇院或音樂場館

擠迫的室內空間通常會增加染疫風險,任何民眾唱歌或大喊大叫的活動都會進一步增加風險。

紐約市41間百老匯劇院2022年7月解除口罩要求,改為讓顧客自行決定後,仍建議人客戴上口罩。

4. 在擠迫的室內店舖或超級市場

聯盟指出在天花板很高的大型超市或商店中,風險可能低,但在天花板較低且通道狹窄的商店中,風險會更高。

5. 未打第4針者

聯盟指,由於病毒變異常見,且對抗新冠病毒的抗體水平會隨時間而減弱,未在近期接種疫苗的人會有較高的染疫風險,戴口罩有助降低此風險。

Gavi是什麼組織?

全球疫苗免疫聯盟為國際組織,核心夥伴包括世界衛生組織、聯合國兒童基金會、世界銀行、比爾及梅琳達蓋茨基金會等,聯盟在抗疫期間有份領導分配疫苗的COVAX計劃。