口罩令取消︱除罩與否 全球疫苗免疫聯盟建議這5個情況仍戴口罩
香港政府宣布3月1日全面撤銷口罩令，室內室外毋須佩戴口罩，不少港人隨即討論「明天是否仍戴口罩」。隨着多地解除口罩令，To Mask or Not to Mask在全球多國同樣是話題，全球疫苗免疫聯盟（Gavi）就有向疑慮者給出看法，講述5個仍建議戴口罩的場合或情況。
全球疫苗免疫聯盟在2022年9月發文，講述仍不應該「把口罩丟垃圾桶」的理由，且即使多國已解除口罩令，但仍有相當一部份人繼續戴口罩，尤其是那些高風險染疫者或與他們一起生活的人。
文章指出，即使周圍許多人都開始不戴口罩，但部份人仍擔心染疫，憂慮部份地方的傳播率高，聯盟指出在某些情況下，仍然建議戴上口罩，並列出五個例子。
1. 當你生病
若然染疫，無論是否強制都應該戴口罩；若果有任何呼吸道症狀如咳嗽、打噴嚏，戴口罩都是合理，可以保護他人，特別是免疫系統較弱者。
▼2月27日 香港口罩令下的市況▼
2. 在公共交通工具上，如在巴士
文章指，巴士、火車等沒有足夠通風系統來過濾包括新冠病毒在內的病原體，而且這些公共交通工具往往很擁擠。
飛機的空氣過濾系統會好得多，但乘客要擠在一起多個小時，儘管很多航空公司已不要求乘客戴口罩，但謹慎的做法仍是讓人們繼續戴口罩，尤其是長者、免疫力低下者或未接種疫苗者的幼童。戴口罩以避免在旅行時受到新冠疾病影響也是明智的。
3. 在劇院或音樂場館
擠迫的室內空間通常會增加染疫風險，任何民眾唱歌或大喊大叫的活動都會進一步增加風險。
紐約市41間百老匯劇院2022年7月解除口罩要求，改為讓顧客自行決定後，仍建議人客戴上口罩。
4. 在擠迫的室內店舖或超級市場
聯盟指出在天花板很高的大型超市或商店中，風險可能低，但在天花板較低且通道狹窄的商店中，風險會更高。
5. 未打第4針者
聯盟指，由於病毒變異常見，且對抗新冠病毒的抗體水平會隨時間而減弱，未在近期接種疫苗的人會有較高的染疫風險，戴口罩有助降低此風險。
Gavi是什麼組織？
全球疫苗免疫聯盟為國際組織，核心夥伴包括世界衛生組織、聯合國兒童基金會、世界銀行、比爾及梅琳達蓋茨基金會等，聯盟在抗疫期間有份領導分配疫苗的COVAX計劃。
口罩令何時取消？
口罩在哪裡仍要戴？
政府指所有地方都不會強制戴口罩，但醫院會以行政指令方式要求佩戴，並強烈建議院舍負責人提出相關要求。