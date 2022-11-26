港欖風波｜亞洲七欖賽又蝦碌 港隊標誌兩變斯里蘭卡 維持約20秒
撰文：何瑞芬
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捲入「播錯國歌風波」的香港男子七人欖球隊，今日（26日）出戰亞洲七人欖球系列賽阿聯酋站首日賽事，亞欖直播再現蝦碌。在該場香港隊對馬來西亞隊比賽中，先在介紹球員名單時誤把港欖總標誌變成斯里蘭卡奧委會，之後當港隊得分，比數欄再現同樣錯誤，同時將馬來西亞隊標誌變成中國橄欖球協會標誌，兩次錯誤共維持約20秒。就今次錯誤，正向香港欖總及亞洲欖總查詢。
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在今場港隊賽事直播中，未見有播唱兩隊國歌及升國旗儀式。當直播介紹下香港隊及馬來西亞隊時，顯示的標誌為正確，但當介紹兩隊球員出場名單時，港隊欖總標誌卻變成斯里蘭卡奧委會（National Olympic Committee of Sri Lanka）的標誌，而對手馬來西亞的標誌亦變成中國橄欖球協會標誌。
翻看亞欖直播片段，在香港隊對馬來西亞隊比賽前，亞洲七人欖球系列賽阿聯酋站正正先上演了中國隊對斯里蘭卡賽事，暫未知在港隊賽事直播畫面出現的錯誤，是否與將上一場賽事比賽隊伍標誌錯誤套用有關。
片段更顯示，比賽開始約兩分鐘左右，當港隊達陣獲得7分時，其比分旁邊的小標誌，亦疑錯用上一場中國隊對斯里蘭卡賽事的標誌，即香港變斯里蘭卡、馬來西亞變中國。錯標誌的比分更維持約10秒，大會才作出更正。最終賽事港隊以38比7戰勝馬來西亞隊。
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