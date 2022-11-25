亞欖會長指陳國基接受道歉　強調不涉政治動機　暫未有職員需受罰

專程由杜拜來港的亞洲橄欖球總會會長阿哈拉Qais Abdulla Al Dhalai，本周二（22日）與政務司司長陳國基會面，就比賽時播錯國歌事件向政府及市民道歉及解釋。他指陳國基接受他的道歉，當日會面正面，強調會盡所有努力將出錯機會減至最低，相信再發生同類錯誤的機會接近零。



另外，他又強調播錯國歌一事不涉及任何政治或不良動機，只是因為一名初級職員沒有跟從指引而犯錯，目前沒有任何職員因事件受罰，但不排除經過調查後會有職員收到警告信或其他處分，不過這屬亞洲欖總內部事宜不會再向公眾交代。



政務司司長陳國基（右）本月22日下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai（左）。（資料圖片／政府新聞處圖片）

香港欖球隊早前參與國際賽事時，主辦機構亞洲橄欖球總會錯誤播放反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，之後亦被發現於其他港欖賽事的直播畫面錯誤標示國歌名稱。亞洲橄欖球總會會長阿哈拉Qais Abdulla Al Dhalai周二（22日）與政務司司長陳國基會面，就事件向特區政府及市民道歉及解釋。

會長：再發生同類錯誤的機會接近零

阿哈拉接受商台訪問表示，他特意花24小時從迪拜來港親身致歉，以表示歉意及尊重，他指陳國基接受他的道歉，又形容會面正面。他解釋，雖然亞洲欖總將設中央檔案庫並規定賽事主辦機構必須使用檔案庫內的國歌版本，但仍難保永遠不會再出錯，他強調會盡所有努力將出錯機會減至最低，相信再發生同類錯誤的機會接近零。

阿哈拉續指他作為會長難以跟進每個職員的工作細節，強調播錯國歌一事不涉及任何政治或不良動機，只是因為一名初級職員沒有跟從指引而犯錯，目前沒有任何職員因事件受罰，不過他亦不排除經過調查後會有職員收到警告信或其他處分，但就指出是亞洲欖總內部事宜不會向公眾交代。他又表示，目前未收到香港警方的任何查詢，但樂意配合警方調查。