少年警訊｜10間觀塘小學選40人　劍擊運動員任導師培育「小劍神」

香港運動員張家朗在奧運勇奪鈍劍個人賽金牌，鼓勵更多巿民從小參與劍擊運動，有劍擊學校與秀茂坪區少年警訊合作，從觀塘區10間小學合共1,500名學生中，挑選出40位具潛質的學員，接受現役香港劍擊代表隊運動員為期8星期的訓練， 並在公開比賽中鍛鍊身手，活動同時宣揚滅罪訊息，為本港培育未來「小劍神」。



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活動分三階段進行 由現役劍擊運動員親自訓練

10間參與秀茂坪區少年警訊「劍擊運動員培育計劃」的學校，包括基督教宣道會宣基小學、基督教聖約教會堅樂小學、迦密梁省德學校、 九龍灣聖若翰天主教小學、觀塘官立小學、觀塘官立小學（秀明道）、聖公會基顯小學、閩僑小學、坪石天主教小學和秀茂坪天主教小學，計劃首階段先在上述學校舉行劍擊體驗班，接觸超過1,500名小學生，再透過「劍擊體驗班」9歲至11歲的少訊會員當中，挑選40名具有潛質的學員，並在今年7月至9月期間，接受為期八星期的劍擊基礎訓練，由現役香港劍擊代表隊運動員任教。

當劍擊基礎訓練班完結後，主辦單位昨（18日）在九龍灣德福商場舉辦一場劍擊新星賽典禮及決賽，讓各學員一顯身手，同時亦會設有一場表演賽，由警察代表馮家權警長與香港劍擊代表隊佩劍運動員劉穎怡擊劍互相切磋。

作為計劃教練之一的劉穎怡，對能與劍擊學校合作設計合適青少年的課程表示高興，相信學員接受劍擊練習後能變得更加積極果斷，在日後成長路上勇敢迎接不同的挑戰。巿民欲欲了解更多「劍擊運動員培育計劃」及秀茂坪區少年警訊的資訊，可瀏覽「秀茂坪區少年警訊」專頁。