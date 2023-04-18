去年逾3700公務員辭職按年倍增　中年公僕劈炮急升　重災部門是…

公務員事務局早前書面回覆立法會特別財委會質詢，披露2021/22年度辭職公務員達3,734人，人數按年倍增，並且創回歸以來新高。當中年資滿10年的「中流砥柱」，辭職人數跳升近兩倍。到底哪個政策局或政府部門辭職比例最高？以下即看近年公務員流失情況。



數據顯示，離職潮已由年輕世代蔓延至中年一代，35至45歲以下辭職人數由2020/21年486人，增加逾倍至2021/22年的1,154人，佔整體辭職人員的比例亦由26%升至31%。另有630名44至55歲以下的公務員辭職，人數是前一年度的三倍，所佔比例由11%升至17%。至於較年輕一代、35歲以下辭職人數就多達1,655人，佔比45%。

辭職者中亦不乏資深人員，2021/22年度有多達1,250名年連續服務滿10年而又未屆正常退休年齡的公務員辭職，較去年約440人顯著增加近兩倍，情況值得關注。

各政府部門中，知識產權署辭職比率（註：辭職對編制人數比率）最高，達7.9%；第2位是近年風波不斷的香港電台，比率達5.5%。破產管理署、衞生署的辭職比率亦達4%以上。不過部門間職位性質及要求各有不同，難以簡單比較。

另一方面，近年公務員退休人數維持於每年6,000人以上，再計及辭職和其他離職原因，政府2021/22年度流失10,487名公務員，流失率高達5.9%。現時政府編制下有19.2萬個公務員職位，截至2022年11月底，實際公務員人數約17.4萬人，即空缺率約為9.7%。