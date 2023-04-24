基協中學「協夢社」助學生尋夢　非華語學生參加山藝衝破溝通障礙

不少來自基層家庭的學生因資源有限，沒勇氣追夢。黃大仙中華基督教會基協中學今年創立「協夢社」，由學生挑選自己想學的活動，再聘請專業導師到校教授，每項活動均有負責老師一同參與學習，希望鼓勵學生積極投入活動，其中一名非華語學生更因此打破溝通障礙，進一步邁向成為社工之路。



廣東話欠佳怕與人溝通 參加「協夢社」後打破溝通障礙追社工夢

唐嘉怡（左二）是一名非華裔中四生，初中時因廣東話欠佳而害怕與別人溝通，不敢參與任何課外活動，幸得老師的鼓勵，終突破心理障礙，參加由「協夢社」舉辦的山藝及攀登活動，成為社內的學生大使。（羅國輝攝）

唐嘉怡是一名非華語中四生，初中時因廣東話欠佳而害怕與別人溝通，不敢參與任何課外活動，令她沒有機會練習中文說話。她表示，當時在老師的鼓勵下，終突破心理障礙，參加由「協夢社」舉辦的山藝及攀登活動，成為社內的學生大使，以提升中文說話能力。

她憶述，成為學生大使後需籌辦不同校內活動，開會時要主動提出自己的想法，過程中卻與其他成員多次發生衝突，使她經常想放棄與他們溝通，幸得眾多老師的支持，特別是生物科陳老師，才嘗試與成員修補關係，溝通能力和自信心從中得以改善。

她又指，參加山藝活動時需帶領初中生完成任務，當中學習到聆聽和顧及他人的感受，啟發她立志成為社工，協助同樣有溝通障礙的學生，並認為社內的活動對她將來就業有莫大幫助。

按學生意願舉辦各項活動 師生同行者模式追夢

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學校會按學生的意願、需要、社會潮流舉辦「協夢社」活動，包括考取山藝及運動攀登證書、推出化妝、流行舞、咖啡拉花課程，及後挑選10名有發展潛力的學生擔任學生大使，通過籌辦與團隊合作、堅毅、自我控制價值觀相關的攤位遊戲，培養學生的領導才能。

其中一名有份參加活動的中四生陳佳欣表示，擔任學生大使後需與其他成員籌劃校內活動，遇到爭議時仍要共同迎難而上，從中學習到團隊合作和堅毅精神，而參加了山藝活動後也變得更外向，喜歡接觸大自然。

負責「協夢社」的生命及宗教教育主任鄧偉杰（左）及副校長馬志聰（右）。（羅國輝攝）

老師同行參與活動 師生深入交流互相了解

負責「協夢社」的生命及宗教教育主任鄧偉杰提到，師生在進行活動期間既可有更深入的交流，了解對方的性格，又能讓老師認識自己的弱點，促進自我成長。他續稱，為致力締造「同行者」的氛圍，學校也舉辦「陪著你跑」、DSE打氣會、金句卡及月餅派發等活動。

副校長馬志聰指，「協夢社」除了加強學生的正向價值觀，還培訓他們的職業技能，及早裝備自己，將來或會與生物科協作，推行「珍愛生命爬蟲角」活動，學生可透過掌握照顧動物的技巧和知識，學習尊重生命，以至了解自己是否適合投身健康護理行業。