STEAM教育｜靚次伯紀念中學融合木工與科技　訓練學生耐性及堅毅

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



將軍澳仁濟醫院靚次伯紀念中學校長曾國勇接受「01教育」訪問時提到，學校除了提供多元化STEAM教育課程之外，亦將之用於提升學生的學習態度和動機及自我形象。該校亦推出將STEAM教育配合正向教育的「升級木枱計劃」。陳瑋麟老師表示，計劃可以訓練學生設計思維及木工技巧之外，亦可以培養學生堅毅的價值觀，明白看似沒有用途的廢木經過處理之後，也可以變得有用。



仁濟醫院靚次伯紀念中學校長曾國勇。（梁鵬威攝）

以STEAM教育幫助弱勢學生 培養SEN學生社交能力

靚次伯紀念中學自2015年起加入不同的STEAM教育內容，包括3D打印、鐳射切割、Arduino、micro:bit、Nerdy Derby等。曾校長說學生參與STEAM課程後，「佢唔再覺得自己係渺小，因為佢有成功經驗嘅時候，就會將自己的形象提升」。他又提到，如果學校能夠因應弱勢或成功經驗較少的學生，以STEAM教育培養他們不同能力，可以改變到他們的態度及自我肯定價值。

曾校長以有特殊教育需要（SEN）的學生為例，說不少人認為SEN學生不善於社交，因而不傾向與他們交流。不過學校以「升級木枱計劃」為契機，安排他們與其他學生分工合作，一起完成木工製品，培養團隊精神之餘，亦改善了SEN學生的社交能力。他強調，「你唔製造環境，佢哋就永遠都唔同人相處」，認為從成果可見學校發展STEAM教育的方向正確。

仁濟醫院靚次伯紀念中學陳瑋麟老師。（梁鵬威攝）

木工訓練學生耐性與堅毅 融入正向教育助面對壓力

現時不少學校都已經取消木工科，並改裝木工室成其他特別室。不過靚次伯紀念中學仍保留木工室，並升級設備，在設計與科技科（DT科）及其他學習經歷（OLE）中加入木工內容。

陳瑋麟老師說，靚次伯紀念中學的升級木枱計劃自2018年颱風山竹吹襲香港後開始，當年校內有不少老樹倒塌，所以留下部份嘗試升級再造。不過當時學校缺乏經驗，亦沒有大型器材處理木材，直至兩、三年後，學校與環保署及外間機構合作，利用山竹吹襲時倒下的樹木「真真正正做到一啲活動」。

他指木工計劃可以培訓學生的耐性和堅毅，因為過程中需要重複打磨及拋光。另外也可以用作正向教育，特別是現時不少學生都面對壓力，透過木工可以令他們明白到，破爛的木頭只要加工一樣可以成為有用的物品，「畀佢哋嘅概念就係，一啲好唔適合、睇落似係無用嘅嘢，都可以喺佢哋手上變成一啲有用嘅嘢」。

陳老師指，木工計劃可以培訓學生的耐性和堅毅。（梁鵬威攝）

改革過去木工課程加入新技術 製品強調實用性

校方亦因應STEAM教育改革木工課程，將車床及鋸機等學生甚少使用的大型器材，更換為更實用的3D打印機和鐳射切割機，讓學生融合科技與木工手藝。學生製作木工時不再只限於使用刨和鑿等，令他們的作品可以更生活化和複雜，例如可借助新器材製作較花時間的小茶几。

學生為學校製作木工製品之後，會在作品旁邊刻上他們的名字。（梁鵬威攝）

學生不嫌辛苦問「下次幾時」 願為他人製作

不少人都認為現在的學生抗拒體力勞動的事情，而木工又刨又鑿，不時都要彎腰工作，更會沙塵滾滾，想必落堂後都會全身痠痛。陳老師直言木工課「都幾辛苦㗎」，不過下課之後學生反而會問他「下次幾時」，「一有活動就參加」，認為課堂效果良好。

另外為了令學生投入課堂，陳老師在設計課堂時決定先安排學生製作可以拿回家自用的作品，之後才製作學校用的作品，「我都會諗，幫人做，始終冇咁落力」。意料不及的是，原來學生十分樂意為學校以至是有需要的人士製作，所以現時學校正與駐校社工溝通，了解其所屬機構會否需要學校製作的木工製品，讓學生的作品可以幫助更多人。