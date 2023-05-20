香港01聯校家長國民教育講座 洪為民分享大灣區發展機遇
《香港01》早前為東區聖公會聖馬可中學、聖公會李福慶中學、聖公會聖米迦勒小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學舉辦聯校家長國民教育講座，邀得絲路智谷研究院大灣區研究中心總監洪為民先生，與家長分享大灣區發展情況和機遇，並解答家長提問。
活動於5月6日早上在聖公會柴灣聖米迦勒小學舉行，近百名家長出席了解國家最新發展。
洪為民於講座介紹粵港澳大灣區於全球其他灣區的獨特之處，包括在區內同時有三種制度貨幣和海關，各地之間需要互相配合。此外，大灣區內各個城市有不同定位，形成獨一無二的產業鏈，能夠做到在大灣區內不同城市進行融資、研發、生產以至將產品輸出到全球各地。
另外，他亦介紹現時大灣區最新發展情況，例如區內大學升學情況、交通網絡建設等。當中特別提到現時正加緊發展新型基礎建設，包括興建數據中心、5G通訊基建、智慧交通等，以配合傳統產業科技轉型，而現時本港多間大學均於內地設有新型研發機構，由業界合作共同研發，令研究成果能轉化為商品和實際應用層面。
於問答環節有家長提問香港應如何發展以維持競爭力，洪為民認為現時香港在法治、制度、廉潔仍具有優勢，未來香港應發展高端產業，面向大灣區或海外市場，而非單單着眼於本地市場，同時需增加人口提升生產力，以及改革制度擁抱改變。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
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甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。