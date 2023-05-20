香港01聯校家長國民教育講座　洪為民分享大灣區發展機遇

《香港01》早前為東區聖公會聖馬可中學、聖公會李福慶中學、聖公會聖米迦勒小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學舉辦聯校家長國民教育講座，邀得絲路智谷研究院大灣區研究中心總監洪為民先生，與家長分享大灣區發展情況和機遇，並解答家長提問。



活動於5月6日早上在聖公會柴灣聖米迦勒小學舉行，近百名家長出席了解國家最新發展。

《香港01》早前為東區聖公會聖馬可中學、聖公會李福慶中學、聖公會聖米迦勒小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學舉辦聯校家長國民教育講座，邀得絲路智谷研究院大灣區研究中心總監洪為民先生（右五），與家長分享大灣區發展和機遇。（歐家樂攝）

洪為民於講座介紹粵港澳大灣區於全球其他灣區的獨特之處，包括在區內同時有三種制度貨幣和海關，各地之間需要互相配合。此外，大灣區內各個城市有不同定位，形成獨一無二的產業鏈，能夠做到在大灣區內不同城市進行融資、研發、生產以至將產品輸出到全球各地。

絲路智谷研究院大灣區研究中心總監洪為民先生向家長分享大灣區發展機遇。（歐家樂攝）

另外，他亦介紹現時大灣區最新發展情況，例如區內大學升學情況、交通網絡建設等。當中特別提到現時正加緊發展新型基礎建設，包括興建數據中心、5G通訊基建、智慧交通等，以配合傳統產業科技轉型，而現時本港多間大學均於內地設有新型研發機構，由業界合作共同研發，令研究成果能轉化為商品和實際應用層面。

《香港01》早前舉辦聯校家長講座，邀得絲路智谷研究院大灣區研究中心總監洪為民先生（右一）擔任嘉賓講者。講座後他與東區聖公會聖馬可中學陳思茵校長（左一）、聖公會李福慶中學吳幼美校長（左二）、聖公會聖米迦勒小學陳裕均校長（右二）及聖公會柴灣聖米迦勒小學羅卓賢校長（右三）交流。（歐家樂攝）

於問答環節有家長提問香港應如何發展以維持競爭力，洪為民認為現時香港在法治、制度、廉潔仍具有優勢，未來香港應發展高端產業，面向大灣區或海外市場，而非單單着眼於本地市場，同時需增加人口提升生產力，以及改革制度擁抱改變。

《香港01》聯校家長講座吸引近百家長到場了解大灣區發展和機遇。（歐家樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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