每3人有1人曾有聲線問題　教師忍病8年說話痛如針刺　護聲6法須知

4月16日是世界聲線關注日，有醫生指聲沙情況雖常見，估計每3人就有1人曾有聲線障礙問題，但如沙啞情況持續兩至三星期或以上，應盡快求醫。常見聲帶疾病一般都由於過度使用聲帶等原因所致，亦多見於需要長期、大量說話的職業。有教師因需要在課堂上大量說話，導致聲帶受損並出現瘜肉，影響教學及社交生活，受困擾八年之久仍不願接受切除手術，直等到激光手術推出後，病情才有轉機。



教師馬小姐因在課堂需要大量說話導致聲線障礙，她指任教約4至5年後，發現聲帶受損帶有血腥氣味，說話時亦會感到疼痛如被針刺一般。（歐嘉樂攝）

九龍東醫院聯網耳鼻喉科副顧問醫生梁藹心表示，香港每3人中就有1人曾有聲線障礙問題，而九龍東醫院聯網耳鼻喉科每年約1.2萬宗的新症中亦包括聲帶障礙個案，但如相關個案較複雜，則需轉送聲線診療所接受治療，該診所每月月均處理12至15名病人。

她指聲線障礙有不同徵狀，包括沙啞、難以控制音量或音調、過重的氣息聲、說話容易疲倦或疼痛、聲線變得低沉、說話時「唔夠氣」、出現變調或斷音，甚至有持續或間歇性失聲。

疾病涉聲帶結節、聲帶瘜肉、聲帶囊腫 教師與Sales高危

梁藹心亦指，常見的聲帶疾病包括聲帶結節、聲帶瘜肉、聲帶囊腫，一般都由於過度使用聲帶，太大聲或長期不正確發生所致，亦常見於需要長期、大量說話的職業，如老師、歌手、運動教練、從事銷售工作的人員等。此外，隨年齡增長，或有吸煙、飲酒習慣也會增加患病機會。

任教特殊學校五年後發現聲帶瘜肉 教學社交受影響

現年42歲、任教於特殊學校的馬小姐，因為在課堂需要大量說話導致聲線障礙。她指每日平均上5-6堂課，每節課時為35分鐘，需要持續說話。任教約4-5年後，馬小姐發現聲帶受損帶有血腥氣味，說話時亦會感到疼痛如被針刺一般，並發現聲帶出現瘜肉。

她又指，由於聲音沙啞，有時與同事溝通時，同事也聽不清她的說話內容，尤其在吵雜環境更加聽不到，而一些需要聲帶震動頻率高的字詞也説不出聲，例如安靜的「靜」字。

馬小姐曾經嘗試吃潤喉糖，亦聽取駐校言語治療師提議上聲線班，同事也鼓勵她調理身體，但仍未改善聲線問題。馬小姐試過向學校請假，讓聲帶休息約1-2星期，但此舉不能長遠，影響教學之餘，社交生活也大受影響，無法與家人聊天。

接受激光手術除聲帶瘜肉只須局部麻醉

縱然聲帶問題非常困擾馬小姐，她卻不願看醫生，解釋當時醫療科技尚未發達，還沒有激光手術，聽聞若要割除聲帶瘜肉，手術後若護理不善有可能病情會復發，故病情維持了八年之久，直至獲轉介給梁藹心醫生，接受新推行的微創激光手術，才消除了聲帶瘜肉。

梁藹心指，過往傳統手術，即以用直接喉鏡的顯微方式，配合細微剪刀切除聲帶瘜肉，有機會傷害到附近組織，亦可能造成疤痕而影響聲帶震動。她又指出，手術後聲線也不能完全恢復，所以令病人以為是病情復發或手術失敗。

相比傳統手術，梁藹心指藍光激光手術只針對聲帶瘜肉消除，不會傷及其他組織，整個過程一般需時約10至15分鐘，久則30分鐘。她亦指，過往有病人不能接受全身麻醉，故無法進行針對聲帶瘜肉等疾病的切除手術，而新的手術方式只需局部麻醉。

手術後1-2星期完全康復

在馬小姐手術後休息約1-2星期，她指聲帶已經完全康復，也暫時沒有復發情況。她又補充指，手術後雖然有出現聲帶紅腫情況，但經過1星期休息後紅腫亦減退。康復期間，馬小姐每2-3個月接受一次言語治療，現時則半年一次，包括在家進行腹式呼吸練習及共鳴的用聲方法。另外，她指每次上課都會帶備暖水飲用，或吞口水來保養聲帶，以及避免吃辛辣或脆口食物。

梁藹心指，大部分聲音沙啞可透過言語治療調整說話方式來治療，包括改善說話習慣，學習正確用聲方法，但若情況沒有改善，醫生會建議以手術治療。

4.16為世界聲線關注日 言語治療師建議護聲六法

九龍東醫院聯網言語治療部部門經理林昕圻建議，患聲線障礙病人可以進行六種聲線護理。包括避免直接損耗聲帶的行為、減少用聲過度、改變日常生活習慣、改善姿勢、注意情緒控制及改善工作環境。

除了聲音護理，林昕圻又指，腹式呼吸練習及肩頸鬆弛練習也有助改善問題。由於肩頸肌肉繃緊會同時拉緊喉部肌肉，故肩頸鬆弛練習協助消除肩頸肌肉的緊張,有助輕鬆發聲。