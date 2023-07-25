資訊素養｜中學生訪《香港01》了解媒體運作　模擬上鏡報道新聞

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》安排基督教宣道會宣基中學逾百名中學生到《香港01》編輯室，參與由《香港01》資深記者舉辦的傳媒生態講座，並參與事實查核（Fact Check）工作坊，了解如何正確辨識資訊真偽，學生們更能親身體驗一下做主播的情況，模擬並學習報道新聞的技巧。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

基督教宣道會宣基中學逾百名中學生到《香港01》編輯室，參觀並參與傳媒業生態講座，及事實查核及主播工作坊。（蘇煒然攝）

資深編輯講解傳媒業生態 前線記者分享採訪經驗

講座中資深編輯為同學們介紹《香港01》的不同部組、日常工作流程及運作方式，讓學生深入了解香港傳媒以及《香港01》的工作。如同學們對將來成為記者有興趣，講座中亦簡介了成為記者的方法，讓有意加入傳媒界的學生，也可參考並為自己的未來作生涯規劃。

《香港01》社會新聞高級記者黃偉倫亦擔任特別嘉賓，參與講座並分享過去的採訪經驗，有趣內容吸引不少對新聞有興趣的同學提問。

學習分辨資訊真偽工具和技巧 探討AI使用道德

在資訊爆炸的年代，學懂辨別真偽十分重要。《香港01》事實查核工作坊由數據新聞記者主持，介紹相關理論知識和實戰技巧，並列出具體案例讓學生了解虛假資訊的影響、種類及常見特徵等。工作坊期間學生們即場使用手機或平板電腦，實戰使用各種查證工具和技巧，工作坊並針對人工智能（AI）盛行，與同學探討相關的道德問題，並學習如何搜尋圖片來源，以防被極度像真的AI圖像欺騙。

工作坊期間學生們即場使用手機或平板電腦，實戰使用各種查證工具和技巧。（蘇煒然攝）

鏡頭前模擬採訪 體驗不同環境報新聞技巧

學生們更能夠親身體驗在真實的傳媒工作環境之中，成為主播的感覺，嘗試使用字幕機並面對鏡頭報導新聞，另有同學扮演身處新聞現場的外勤記者，模擬戶外採訪。資深新聞主任會就同學的表現作出評語及建議，並分享包括聲線、語速、站姿、手部動作及眼神等報道技巧。

同學工作坊中體驗當新聞主播，嘗試使用字幕機並面對鏡頭報導新聞，及扮演身處新聞現場的外勤記者，模擬戶外採訪。（蘇煒然攝）

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747