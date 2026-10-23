12校網｜灣仔、銅鑼灣、掃桿埔小學名單有甚麼學校？學額有多少？

12校網的範圍以灣仔區為主，共有14間學校可供選擇，主要位於在灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑及渣甸山附近。「01教育」已經於下文為你整合12校網的小學名單、範圍及地圖及12校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



12校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於灣仔區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,568及449人，而12校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共654個學額。

12校網範圍及地圖

12校網主要覆蓋灣仔區，包括灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑及渣甸山，區內鐵路站包括灣仔及銅鑼灣等。以下為教育局提供的12校網地圖：

12校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

12校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是12校網內14間學校在2027年度的資料：

12校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼12校網的小學報道？

12校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

12校網屋苑及租盤

如果有意搬進12校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括囍滙、嘉薈軒、尚翹峰、會景閣、光明台、禮頓山、壹環及渣甸山名門。