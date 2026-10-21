11校網｜中環、山頂、上環小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

11校網的範圍以中西區為主，共有16間學校可供選擇，主要位於在中環、山頂、上環、西營盤、石塘咀及堅尼地城附近。「01教育」已經於下文為你整合11校網的小學名單、範圍及地圖及11校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



11校網的競爭激烈嗎？

11校網的學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於中西區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,255及469人，而11校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共628個學額。

11校網範圍及地圖

11校網主要覆蓋中西區，包括中環、山頂、上環、西營盤、石塘咀及堅尼地城，區內鐵路站包括中環、上環、西營盤及堅尼地城等。以下為教育局提供的11校網地圖：

11校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

11校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是11校網內16間學校在2027年度的資料：

11校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼11校網的小學報道？

11校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

11校網屋苑及租盤

如果有意搬進11校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括翰林峰、寶翠園、泓都、藝里坊、瑧璈及曉峯閣等。