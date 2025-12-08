瑪利曼小學校長兩年錄逾200集育兒心靈雞湯　與家長同步教育理念

跑馬地傳統名校瑪利曼小學不設成績名次，讓學生放下與同儕之間的比較，追求個人進步，但要家長理解和接受學校理念並不容易。瑪利曼小學在入學簡介會已經向有意入學的家長強調學校不提供成績名次，希望所有家長都支持及信任學校的辦學理念，並會在開學後持續推行家長教育。



瑪利曼小學校長勞家明過去兩年間錄製超過200集播客（Podcast）節目《多勞多得》，向家長分享育兒心得、提供心靈雞湯，只為與家長們「校啱Channel（頻道）」，以同一理念培育學生成才。節目播出至今，已經累積一批忠實聽眾，更有家長見到勞校長時感動落淚，全因節目內容「講中咗」家長們內心的矛盾。



相關報道：真正快樂是不比較 瑪利曼小學不設名次 比昨天的我進步已是第一

瑪利曼小學校長勞家明在兩年內錄製超過200集聲音節目，與家長大談育兒心得，成為不少家長的心靈雞湯。（梁鵬威攝）

家長是子女第一位老師 「啱Channel」事半功倍

學校相信父母才是對學生影響最深的第一位教師，因此學校希望與父母的教育理念一致，使得培育學生成才的過程可以事半功倍。錄音節目《多勞多得》就是在此背景下誕生，勞校長錄製的節目每集長度數分鐘，家長可以在學校內聯網收聽，題材包括育兒書籍導讀、正向心理學理論、情緒管理故事、個人育兒經驗分享。

勞校長直言節目製作並不容易，特別是需要翻查資料準備講稿，錄音時只要稍有瑕疵就要重新錄製，後來因為時間實在不足，只好接受輕微瑕疵如「食螺絲」，畢竟節目的最大價值在於內容。勞校長即使工作繁忙仍堅持製作節目，全因想在常規工作外「行多一步」，雖然家長聽眾人數未必很多，但只要能夠幫到家長就已經足夠。

家長亦要「做功課」 與孩子溝通有語言魔法

家長們並非「聽完書就算」，亦要做功課學以致用。以最容易出現溝通衝突的測考前及派成績表為例，學校會教導家長以正面語言與女兒溝通，與其責備女兒不專心，不如說「我欣賞你頭先嘅主動」、「我見到你付出咗努力」，亦引導家長將焦點由成績分數轉移至學習過程。

在派成績表以外，學校亦會要求家長簽署一張「最佳女兒證書（Certificate of Recognition（Best Girl））」的嘉許狀，並親手頒給女兒，藉此讓家長明白無論女兒的成績如何，都是他們最好的女兒。勞校長亦強調，證書有助學生以實際經驗明白父母的愛並非有條件的，她們並非成績好才會被愛，父母的愛是無條件的，不論表現如何亦是一樣，而這份安全感亦是學生們面對逆境的最大本錢，因為她們無論如何都會有家人支持。

勞家明說學校也會向家長派功課，例如在派發成績表之前向女兒頒發「最佳女兒證書」，讓女兒明白父母對她們的愛是無條件的。（梁鵬威攝）

家長可以自行決定是否於頒發獎狀之後與女兒合照，並上載至學校的 Padlet 平台。勞校長表示，有四成家長主動上載照片，認為數字相當理想，證明不少家長認同及願意配合學校的教育理念及方向。

沒有名次 培養學生扶助弱小特質

瑪利曼小學在家長教育方面的付出的確見效，例如有小六家長看到女兒培養了喜歡扶助弱小的特質，見到有同學成績較弱，就會與其他同學一起開設學習小組（Study Group），幫助該位同學學習，使家長們明白及見證學校沒有成績排名的好處。