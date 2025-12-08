真正快樂是不比較　瑪利曼小學不設名次　比昨天的我進步已是第一

「如果我哋由細個就教佢做人唔使同人比較，佢係咪開心好多呀？佢有份真正嘅開心，你同人比較永遠都唔會開心，呢個係做人嘅道理」。瑪利曼小學校長勞家明深信，學生皆可成才，而當中的「才」並非成績，而是每個人都擁有可以發展成為獨特強項的個人特質，「Everyone is number one（所有人都是第一名）」。



瑪利曼小學具有天主教背景，並以「4P」框架培養學生樂觀積極的態度，提升抗逆力，其中之一是「No Position」，學生不會獲悉成績名次，淡化同儕間的競爭，因為學生「只要今日嘅我好過昨日嘅我」，就已經是「Number One」。



瑪利曼小學校長勞家明表示，只有不與別人比較才會帶來真正的快樂。（梁鵬威攝）

引入正向心理學 個人特質轉化成才能

為了幫助所有學生都找到自己的才能，學校引入了正向心理學的「24個性格強項」為方向，各個強項包括勇氣、領導才能、創造力、社交智慧等，在該理論的前設之下，每個學生都擁有一個以至多個強項。

學校會以問卷幫助學生認清自己的性格強項，讓學生根據強項及興趣參加由學校舉辦的不同活動，在生活中發展強項成為才能。這個過程不單使學生更加認識自己，亦有助學生意識到自己可以透過學習進步，「做好多事情都可以成功」，從而獲得幸福感、成功感、效能感。

不是失敗，只是未做到 培養學生抗逆力

瑪利曼小學校長勞家明說，每當學生遇到失敗或挫折，教師只會向學生說是「未做到」，而非「做不到」。（梁鵬威攝）

即使學生能力再強，人生總會遇上失敗，學校以「4P」框架培養學生樂觀積極的態度，提升抗逆力面對失敗。「No Position」作為第一個 P，使學生明白自己是獨一無二，無需與他人比較，配合的第二個 P 就是「Power of Not Yet（未做到的力量）」。勞校長說，每當學生遇上失敗或挫折時，教師都會向學生強調她們只是「未做到」，不是「做唔到」，鼓勵學生相信自己「只係呢刻暫時未做到」，「係有能力去做得更好」，引導學生學習及進步以突破難題。

要學生相信自己能夠進步，就要引入第三個 P —「Process over Product」，學校以大腦神經科學為切入點，啟發學生「人腦係咪生出嚟係咁就係咁？係唔會變化？唔係㗎嗎」，讓學生明白只要腦袋受到刺激就會強化，刺激方法包括不斷嘗試，所以失敗只是過程，錯誤有其價值，要享受過程更要擁抱失敗。勞校長提到，學校特意為學生設計日記，幫助紀錄及反思錯誤，從中學習及成長。

為了幫助學生從失敗中學習，瑪利曼小學設計了一本專門用於紀錄學習過程的日記，引導學生思考過程之中自己做得好或不好的地方。學生每年會獲發一本日記，畢業時的6本日記就等同自己於小學階段的成長紀錄。

最後一個 P 則是「Post」（崗位），學校的每位學生都會有負責的崗位及職責，使她們感受到自我價值，相信天生我材必有用。一班學生可以「人人有工開」，全靠教師團隊花盡心思設計不同職位，除了傳統的班長、科長及風紀之外，還有專門負責為同學打氣的「Cheerleader」、暗中照顧同學的「Secret Angel」、協助調解的「Mediator」等 。

學校曾與非牟利組織北山堂進行研究，證明學校的做法的確有助提升學生的正向情緒及抗逆力。研究對比了從瑪利曼小學或從其他學校升讀瑪利曼中學的學生，發現瑪利曼小學畢業生面對中學階段更困難的學習時，能夠使用在小學建立的思維面對挫折與失敗，正向情緒與抗逆力明顯較好。

讓所有學生被看見 校長奇招認孖妹

要讓學生有勇氣面對困難，感到被重視同樣重要。瑪利曼小學校長勞家明於本學年與教師團體嘗試記住全校學生的名字，從叫得出學生名字為起點，讓學生明白自己是獨一無二，受到重視。（梁鵬威攝）

為了使學生感到自己被重視，勞校長強調「被看見」（To be Seen）與「被聽見」（To be Heard），她特別給予自己及全體教師一個挑戰，就是在開學後的一兩個星期內，記住所有學生的名字。

勞校長坦言這個挑戰不容易，但學生被叫錯名字會十分失望，因此叫對名字是使學生感到被重視的關鍵。勞校長花盡心思記住學生名字，更有不少小妙招，例如學校曾有一對孖妹就讀，分別名為Victoria及Vanessa，兩人外表一模一樣，任教她們的教師都難以分辨，而校長就以Victoria中的「i」字上的一點連結她臉上的癦，成功準確分辨兩人，使一對孖妹大為驚喜。

生日可穿便服回校 教感恩父母養育之恩

勞家明校長的辦公室內掛滿了學生寫給她的心意卡，她對每一張卡都記憶猶新，如數家珍地分享每一個學生的故事。（梁鵬威攝）

學校的生日慶祝儀式亦相當獨特，容許學生於生日當日穿便服回校，並且戴上由校長親自頒發的生日襟章，成為校內獨特的一位，其他學生便可以為壽星送上生日祝福。如果學生生日並非上學日，學生亦可以自選一日穿便服回校慶祝。

不過，勞校長強調生日的真正意義應該是感謝父母的養育之恩，「你8歲啦，（父母）咪照顧咗你8年囉」，所以學校更新了生日卡的內容，一面向學生送上祝賀，另一面是學生向父母送上感謝養育的字句，期望學生在生日也懂得感恩，明白生日不只是收禮物的個人快樂，而要感恩身邊人的照顧，由「小我」走向「大我」。