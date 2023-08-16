聖保祿學校學生研究海藻於太空供氧　奪歐洲太空總署比賽10大冠軍

銅鑼灣聖保祿學校早前與教育機構合作，參加由歐洲太空總署舉辦的「2022/23年度太空實驗室」比賽。學校派出的3組同學，於全球22個國家771隊之中脫穎而出，均獲得於國際太空站進行「飛行狀態」（Flight Status）的機會，而當中「研究在太空種植海藻為太空人提供穩定氧氣」更奪得當屆10大冠軍隊伍，成為香港首支於國際太空研究比賽勝出的中學隊伍。



該教育機構於今年與理工大學合辦首屆「國際太空編程實驗任務2023/24」比賽，參賽學生有機會參加由歐洲太空總署舉辦的新一屆「2023/24年度太空實驗室」比賽。相關簡介會將於8月26日於理工大學舉行。



+ 3

聖保祿學校成香港首獲「飛行狀態」隊伍 成10大冠軍隊伍

聖保祿學校的3組學生隊伍在參賽前，先利用與太空站完全相同的模擬數據收集器接受各種培訓，包括實驗設計、編寫程式、數據分析和機器學習等。隊伍其後各自定出研究主題及向歐洲太空總署提交提案，經過多輪評估和審批後，最終成為294隊可獲「飛行狀態」的其中3隊，亦成為香港首次獲得此資格的隊伍。國際太空站由5個太空機構組成，「飛行狀態」是指太空機構允許相關單位在國際太空站上進行各種實驗的許可權。

3組隊伍的太空實驗項目均有不同主題，第一組利用AI圖像辨識技術分析並監測全球沙漠化，以應對此環境問題；第二組隊伍則計劃在太空環境中種植海藻，讓太空人獲得穩定的氧氣提供，同時減少對外部氧氣供應的需求；第三組隊伍則留意到太空人身處外太空或會出現骨質疏鬆及鈣流失的情況，經研究後選擇適合於太空種植的補骨脂及淫羊蕾為研究對象。

學生的研究實驗均被歐洲太空總署送往太空站進行為期3小時的「飛行狀態」，利用各自編製的程式收集相關數據，並進行分析以撰寫完整研究報告，供主辦作最終評選。其中由朱家慧、周品穎、區穎心、鍾喜瑞及陳凱琪同學組成的隊伍更成為10大冠軍隊伍。