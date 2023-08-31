蒙著嘴上學去｜長戴口罩免疫力降　專家籲勿怕生病　無零病毒世界

疫後復常的首個開學日在即，《香港01》發現，有小學一年級新生返校上適應班時，仍有過半人戴口罩。中大醫學院兒科學系教授林鴻生指，隨社會步向復常，疫後年代已建立一定免疫屏障，目前無例行戴口罩的需要。他指，小朋友長期戴口罩，難接觸常見病毒建立抗體，有礙免疫系統發展，對5歲以下幼童而言，更會影響語言發展。



臨床心理學家蔡珊珊指，不少學生疫下習慣戴口罩生活，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂」，若至今仍未能適應除口罩，或反映個人欠缺自信心，亦可能「災難化」生病。她建議，趁9月開學當作新開始，鼓勵學生在校園除口罩，再逐步擴展到日常生活；若學生過份抗拒，則可能要尋求學校社工、輔導等專業人員協助，找出問題的根源。



口罩成為學生生活一部分，疫後仍難以除下。（梁鵬威攝）

兒科醫生：目前無例行需要戴罩

根據世界衛生組織有關兒童與口罩的資訊專頁，世衛與聯合國兒童基金會建議，一般不應要求5歲及以下兒童戴口罩，因為沒有其他人協助下，兒童適當使用口罩的能力有限。至於6歲以上兒童使用口罩時，應考慮所在地區是否存在廣泛傳播現象，了解口罩對學習和社會心理發展的潛在影響。

中大醫學院兒科學系教授林鴻生指出，戴口罩的目的是減少感染呼吸道疾病的機會，隨著社會步向復常，特別是疫後年代有一定的免疫屏障，目前已無維持例行戴口罩的需要，「唔會一世幾十年後都戴掛？」

長戴罩減接觸細菌或病毒 抵抗力下降

林鴻生指，長期載口罩會影響到學童的免疫系統發展，以接種疫苗為例，將較弱的細菌注射入體內，下次再接觸到細菌病毒時，身體便會產生保護力，但並非所有疾病都有疫苗應對，若小朋友減少機會接觸到細菌或病毒，對常見病毒的抵抗力就會下降，「除非永遠戴住口罩，咁係一個方法嚟嘅，但你想像到𠵱個唔係一個長遠嘅解決方法。」

↓↓ 小一新生首日返校戴口罩情況↓↓



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林鴻生指隨社會步向復常，特別是疫後年代有一定的免疫屏障，現時已無維持例行戴口罩的需要，「唔會一世幾十年後都戴掛？」。（歐嘉樂攝/資料圖片）

幼童長期戴罩 不懂發音有礙語言發展

他續指，本港學童在過去三年除新冠病毒外，未遇過其他病毒，難以建立正常抗體，「個個都好乾淨，免疫系統未ready（準備）去打仗」，由於對其他病毒的抵抗力較低，在流感高峰期時，兒童入院人數較以往高很多。

林鴻生提到，世界衛生組織指引不建議5歲以下小童戴口罩，他解釋因為幼童戴口罩的法式未必正確、效力低，卻影響到小童的語言發展，特別是剛學始學習說話的幼童，他們學習語言時除了靠聆聽外，亦須靠觀看其他人說話時的嘴型，如小朋友及身邊的人長期戴口罩，便會減少學習完整發音的機會，令小朋友在語言發展上遇到困難，所以幼童戴口罩傾向弊多於利。

蔡珊珊指出不少學生因為已習慣戴上口罩的生活，因為欠缺自信等原因要除下口罩見人，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂。」（受訪者提供）

心理學家：長期戴口罩或反映自卑及無自信

臨床心理學家蔡珊珊指出，不少學生習慣戴口罩生活，欠缺自信等除口罩，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂。」她提到，外國取消口罩令時，大多數人已不再戴口罩，但香港至今仍有不少人戴口罩，「如果個學生到𠵱家9月都半年，半年社會都復常嘅時候，好多情況都話唔使戴嘅時候，佢都仲係堅持要戴呢，我自己覺得老師或者輔導人員可能要留意下背後有咩原因。」她認為，相比起擔心「中招」或衞生問題，學生背後自卑及自信心問題等心理因素影響更大。

蔡珊珊認為，可以趁9月開學時當作新開始，嘗試重回沒有口罩的校園生活，如小朋友十分抗拒，則可以先在小型的聚會或在小息時，在一個舒適的狀態下鼓勵他們除下口罩，再一步步擴展到其他更多人的生活情況。若中學生缺乏自信，對外貌不滿意而戴口罩，「唔想個樣畀人睇到」，甚至出現社交焦慮的情況，則要讓他們重拾自信，灌輸外貌並非最重要等價值觀，亦可以培養興趣的方式，從中建立個人自信。

勿將生病災難化 無零病毒世界

口罩問題除了與個人自信有關，蔡珊珊指，亦有機會是學生將生病「災難化」，家長有需要教導他們生病是人之常情，「要教佢哋，有傷風感冒係正常嘅，冇virus free（零病毒）嘅𠵱個世界，會發燒會病𠵱啲係好正常，你諗三四年前冇疫情都係會傷風感冒。」她指，如果小朋友過份抗拒除罩，則可能要尋求學校社工、輔導等專業人員協助，找出問題的根源。