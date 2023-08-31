蒙著嘴上學去｜長戴口罩免疫力降　專家籲勿怕生病　無零病毒世界

撰文：馬煒傑 胡家欣
出版：更新：

疫後復常的首個開學日在即，《香港01》發現，有小學一年級新生返校上適應班時，仍有過半人戴口罩。中大醫學院兒科學系教授林鴻生指，隨社會步向復常，疫後年代已建立一定免疫屏障，目前無例行戴口罩的需要。他指，小朋友長期戴口罩，難接觸常見病毒建立抗體，有礙免疫系統發展，對5歲以下幼童而言，更會影響語言發展。

臨床心理學家蔡珊珊指，不少學生疫下習慣戴口罩生活，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂」，若至今仍未能適應除口罩，或反映個人欠缺自信心，亦可能「災難化」生病。她建議，趁9月開學當作新開始，鼓勵學生在校園除口罩，再逐步擴展到日常生活；若學生過份抗拒，則可能要尋求學校社工、輔導等專業人員協助，找出問題的根源。

蒙著嘴上學去｜長戴口罩免疫力降　專家籲勿怕生病　無零病毒世界
口罩成為學生生活一部分，疫後仍難以除下。（梁鵬威攝）

兒科醫生：目前無例行需要戴罩

根據世界衛生組織有關兒童與口罩的資訊專頁，世衛與聯合國兒童基金會建議，一般不應要求5歲及以下兒童戴口罩，因為沒有其他人協助下，兒童適當使用口罩的能力有限。至於6歲以上兒童使用口罩時，應考慮所在地區是否存在廣泛傳播現象，了解口罩對學習和社會心理發展的潛在影響。

中大醫學院兒科學系教授林鴻生指出，戴口罩的目的是減少感染呼吸道疾病的機會，隨著社會步向復常，特別是疫後年代有一定的免疫屏障，目前已無維持例行戴口罩的需要，「唔會一世幾十年後都戴掛？」

長戴罩減接觸細菌或病毒　抵抗力下降

林鴻生指，長期載口罩會影響到學童的免疫系統發展，以接種疫苗為例，將較弱的細菌注射入體內，下次再接觸到細菌病毒時，身體便會產生保護力，但並非所有疾病都有疫苗應對，若小朋友減少機會接觸到細菌或病毒，對常見病毒的抵抗力就會下降，「除非永遠戴住口罩，咁係一個方法嚟嘅，但你想像到𠵱個唔係一個長遠嘅解決方法。」

↓↓ 小一新生首日返校戴口罩情況↓↓

+29
林鴻生指隨社會步向復常，特別是疫後年代有一定的免疫屏障，現時已無維持例行戴口罩的需要，「唔會一世幾十年後都戴掛？」。（歐嘉樂攝/資料圖片）

幼童長期戴罩　不懂發音有礙語言發展

他續指，本港學童在過去三年除新冠病毒外，未遇過其他病毒，難以建立正常抗體，「個個都好乾淨，免疫系統未ready（準備）去打仗」，由於對其他病毒的抵抗力較低，在流感高峰期時，兒童入院人數較以往高很多。

林鴻生提到，世界衛生組織指引不建議5歲以下小童戴口罩，他解釋因為幼童戴口罩的法式未必正確、效力低，卻影響到小童的語言發展，特別是剛學始學習說話的幼童，他們學習語言時除了靠聆聽外，亦須靠觀看其他人說話時的嘴型，如小朋友及身邊的人長期戴口罩，便會減少學習完整發音的機會，令小朋友在語言發展上遇到困難，所以幼童戴口罩傾向弊多於利。

蔡珊珊指出不少學生因為已習慣戴上口罩的生活，因為欠缺自信等原因要除下口罩見人，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂。」（受訪者提供）

心理學家：長期戴口罩或反映自卑及無自信

臨床心理學家蔡珊珊指出，不少學生習慣戴口罩生活，欠缺自信等除口罩，「當係著件衫咁，唔戴係唔安樂。」她提到，外國取消口罩令時，大多數人已不再戴口罩，但香港至今仍有不少人戴口罩，「如果個學生到𠵱家9月都半年，半年社會都復常嘅時候，好多情況都話唔使戴嘅時候，佢都仲係堅持要戴呢，我自己覺得老師或者輔導人員可能要留意下背後有咩原因。」她認為，相比起擔心「中招」或衞生問題，學生背後自卑及自信心問題等心理因素影響更大。

蔡珊珊認為，可以趁9月開學時當作新開始，嘗試重回沒有口罩的校園生活，如小朋友十分抗拒，則可以先在小型的聚會或在小息時，在一個舒適的狀態下鼓勵他們除下口罩，再一步步擴展到其他更多人的生活情況。若中學生缺乏自信，對外貌不滿意而戴口罩，「唔想個樣畀人睇到」，甚至出現社交焦慮的情況，則要讓他們重拾自信，灌輸外貌並非最重要等價值觀，亦可以培養興趣的方式，從中建立個人自信。

勿將生病災難化　無零病毒世界

口罩問題除了與個人自信有關，蔡珊珊指，亦有機會是學生將生病「災難化」，家長有需要教導他們生病是人之常情，「要教佢哋，有傷風感冒係正常嘅，冇virus free（零病毒）嘅𠵱個世界，會發燒會病𠵱啲係好正常，你諗三四年前冇疫情都係會傷風感冒。」她指，如果小朋友過份抗拒除罩，則可能要尋求學校社工、輔導等專業人員協助，找出問題的根源。

開學│調查揭三成SEN學童升小一壓力大　兩成曾拒上學開學｜運輸署提醒學生9.1預早出門　籲駕駛人士避免前往學校區開學｜中小學新生或易感焦慮　教局提醒若問題持續及早找專家介入開學｜黃大仙祠辦開筆禮逾130學童參加　額頭點痣寓意開啟智慧梁子超料開學及中秋節期間個案短期或加速上升　疫情見頂需時
口罩令
教育局
小學教育
中學
你可能感興趣