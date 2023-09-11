直資聚賢｜讓孩子闖出一片天

作者：基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士

近年越來越多父母關注不同課程，如爲孩子選擇國際文憑課程（簡稱IB），透過不同的升學途徑來實現孩子夢想。基督教香港信義會宏信書院（下稱「宏信書院」）就是在這樣的大氣候下開辦，成為全港唯一在同一所校園提供小學至高中一條龍IB課程（小學PYP、中學MYP、高中DP），並在高中設IB文憑課程（DP）和中學文憑課程（DSE）雙出路的直接資助學校。



創校十多年來宏信書院在各方面皆取得卓越成績，於2023年DSE和DP兩個課程均有畢業生獲本港醫學院取錄。學校相信有效的生涯規劃不但幫助學生選科和爲未來職業鋪路，更是一套尊重學生個人興趣與特質，富啟發性、挑戰性和趣味性的整全課程。

宏信書院在一至十二年級的校本國際化課程中融入大量生涯規劃元素，這切入點亦是讓學習更具意義，加上前瞻的內容有效提升學生興趣及視野。透過多元化的學習歷程，讓他們認識和尋找自我、探索不同生涯發展路徑。例如初中設計科融入AI和編程，讓學生可率先掌握未來職場所需的技能；而高中生物科與港大醫學院和海洋生物學系合作，讓學生有機會研究基因科學與海洋生態等重要議題，本年更有畢業生到港大攻讀生物訊息學（基因醫學）。

宏信書院在每年三月的「課室外教育週」同樣加入生涯規劃元素，如安排學生參加以色列特拉維夫大學的AI、Biotech和Neuroscience課程，又與香港中文大學合辦保育研究計劃等。學校還為高中生安排工作實習（internship），讓學生親身體會職場最新發展和培養相關態度，因爲我們相信「態度決定高度」。

（基督教香港信義會宏信書院提供）

宏信書院每年六月更騰空一週上課日舉辦Career Fest，以學年開始時中一至五學生的升學及擇業問卷爲籌辦基礎。爲學生積極聯絡多間大專院校及其最特色的學系，以及不同業界的傑出人仕，因爲我們相信「眼界決定境界」。在過去兩年，宏信書院成功與劍橋大學醫學院、史丹福大學商學院、港大社會科學院、中大醫學院、中大文學院、中大工程學院、科大商學院、理大設計學院、浸大創意藝術學院、教大社會科學學院等高等院校合作，讓中一至中五學生在校內上大學體驗課，中四、五同學更按自己興趣到不同專上學府 參加特別安排的體驗活動。同時學校還爲中四及中五學生安排自選企業參觀，更邀請律師、工程師、上市公司CEO、美國太空總署科研人員、投行總裁、金融科技（FinTech）主管、初創企業創辦人等社會翹楚和正攻讀大學的本校畢業生到校分享；亦安排多間企業在校園內設置展板與攤位，讓學生可以和企業管理層直接對談，深入了解社會發展，更加釐清自己的發展方向。本年七月及十月亦舉辦大灣區生涯規劃之旅。 今年有IB 44分的同學就是從中受到啟發，遠赴倫敦UCL 修讀計算數學 (該課程在英國排名第一) 踏上AI之路，亦有幾位家長特意前來答謝學校：「我們的孩子一直沒有任何方向和動力，但聽了將軍澳兩隧一橋總工程師的分享後立志要成為工程師造福人群，並找來很多資料規劃未來。」

當代學校課程不僅要讓孩子德才兼備，更要掌握社會急速發展的脈膊，讓學生站得高、走得遠，長大後惠澤社群。

作者：

基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

