直資聚賢｜直資學校資源更豐富、升學機會更多　成香港人才搖籃

（編按：踏入2023/24的新學年，「01教育」將更緊密地聯繫學界，為讀者帶來更多教育界資訊。「香港直接資助學校議會」（直資議會）將於「01教育」設立專欄「直資聚賢」，定期撰文分享有關直資學校的最新資訊。專欄首篇文章由直資議會主席、英華書院校長陳狄安執筆，為各位讀者介紹直資學校對香港教育及學生的貢獻。）



作者：直資議會主席、英華書院校長陳狄安



直資學校制度已經推行超過30多年，一直在香港教育制度中扮演著重要的角色，除了為學生提供了高質素的教育選擇外，更在不同教育領域上發揮創新及帶領的重要作用。從不斷上升的報讀申請人數上，可以看到直資學校的教育是深受家長及學生們的歡迎及認同的。以下將從不同角度分析直資學校對香港教育及學生的貢獻：



1. 多元化的教育選擇

直資學校的營運彈性適，讓學校可以根據其辦學理念設計課程、訂定教學語言、安排活動、招聘合適的教師及完善學習環境，家長和學生可以根據其自身學習的興趣、專長及學習目標選擇最適合的學校。這種多元化的選擇有助於促進學生的個性發展和特長的培養。

2. 提供高質素教育

直資學校通常有較小的班級規模，這使得老師能夠更好地關注每個學生的需求和學習進展。同時，直資學校也通常有更多的資源和設施，如先進的實驗室、科研設備、室內運動場、游泳池和宿舍等，這有助於提供更全面的學習環境，有助於提升學生的學習經歷及成果。而大部分的直資學校均具與海外及內地的完善協作網絡，好讓學生拓闊視野，植根香港，背靠祖國，面向世界。

3. 注重學生的全人發展

直資學校除了注重學生的學術表現愛外，更致力培養學生的品格和社交技能。提供多項課外活動，社區服務機會及不一樣的學習經歷，務求能讓學生在當中更認識自己並發揮潛能。更有助學生發展其領導能力、團隊合作技巧和社會責任感。

4. 提供更多的升學機會

由於直資學校在教學質量和學生表現方面均表現優秀，他們的學生通常更容易獲得進入心儀的頂尖大學的機會。 現時約有20所直資中學在提供中學文憑試課程外，更提供IB及UK GCE 等的國際課程。這為學生的未來發展打開了更多的門路，提供了更多的選擇和機會。

總括然而，直資學校在香港的教育領域中發揮重要作用，亦成為香港培育及保留更多人才的搖籃。但隨著社會的轉變和全球化的趨勢，直資學校仍需要不斷調整和改進其營運模式，以創新及具前膽性的方法策略裝備二十一世紀的主人翁。

直資議會主席、英華書院校長陳狄安。（直資議會提供）

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直資議會主席、英華書院校長陳狄安



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

