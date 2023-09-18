甲寅年中學設咖啡室放手學生自主營運　團隊學見工請人、爭住洗碗

上水東華三院甲寅年總理中學於上學年（2022/23）起設立「社創科」，同時配合課程於校內開設咖啡室「Dreamland」，並將大部份營運事務都交給學生自主運作，學校只負責對外資金往來等必要事項。



咖啡室首任行政總裁楊泳思，新學年因升讀中六而卸任。從小就對營商感興趣的她表示，社創科及營運咖啡室令她明白「做生意並唔係我諗到咁簡單」，因為咖啡室有不少與現實世界相似之處，例如招聘人手及團隊溝通都涉及不少細節，相信經驗有助她未來投身商界。



東華三院甲寅年總理中學於上學年（2022/23）起設立「社創科」，同時配合課程於校內開設咖啡室「Dreamland」。（林靄怡攝）

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首輪招聘成果不似預期 汲取經驗加入情境題

現時本港各行各業都面對人手問題，學生經營的咖啡室也需要「搶人才」，上學年成立至今已進行三次招聘。林子殷自上學年起擔任咖啡室人力資源部部員，她說經過一年的營運之後，咖啡室已漸確立營運方法，包括招聘注意事項。楊泳思補充指，首次招聘由於時間倉促及準備不足，招聘到的人手於責任心方面較不理想。汲取教訓後，他們調整了招聘的面試內容，加入情境題及與各部門相關的問題，以找出合適人才。

林棟芬老師是咖啡室的負責老師，她以咖啡製作部的招聘為例，應徵學生不需要對沖咖啡有深入認識，但面試時會安排他們進入吧枱範圍，測試他們的衛生常識及責任心。林老師笑言，她會於面試期間故意打瀉飲品，「睇下佢哋會唔會有人願意攞地拖去抹」，強調學生必須負責清潔工作以免加重校工負擔，亦期望學生學到生活技能。

咖啡室團隊現在有約40位成員，左起為楊泳思、林子殷及張家慧。（林靄怡攝）

咖啡室成員「爭住洗碗」 培訓課程第一堂教清潔

近年經常有指新一代不懂做家務，惟新上任的行政總裁中五生張家慧笑言，「其實我哋Cafe每個同學都唔會抗拒，同埋係好極積，真係有人會搶住洗碗同埋洗杯」。她指咖啡室培訓課程的第一堂內容就是清潔，會教如何拖地、抹枱、處理咖啡渣等，實際運作時亦會輪流負責清潔。

校長邱春燕提到，學校於設立咖啡室時已強調學生參與，令他們感到「呢個地方係屬於佢哋嘅」。現在咖啡室的很多事情都由他們討論及決定而得，令他們感到擁有權之外，亦令他們會主動負責清潔等工作。

咖啡室的大部份營運事務都交給學生自主運作，學校只負責對外資金往來等必要事項。（林靄怡攝）

運作中學會人際溝通 相信經驗終生受用

咖啡室除了日常運作，成員之間的有效溝通亦十分重要。楊泳思說咖啡設備等硬件問題通常都能找到解決方法，所以調解人際關係更為重要，從中學到的溝通調解技能去到人生任何階段及擔任任何崗位都一定有用。

張家慧就分享親身經歷，指過去曾要找同學設計海報，但對方因為不擅長而抗拒。過去的她會找老師幫忙讓其他同學接手，但想到自己當時是部長時決定嘗試自行解決，以冷靜而友善的態度與同學溝通，建議對方先嘗試一下，令事情順利解決之餘，亦學懂與人相處及解決問題。

東華三院甲寅年總理中學咖啡室「Dreamland」負責老師林棟芬。（林靄怡攝）

咖啡室實踐課堂所學 擺攤獲利逾萬捐辦學團體

林棟芬老師解釋，咖啡室是社創科的實踐部份，以服務學校及社會為目標，所以不涉營利。學生可以透過不同項目、學科或服務獲得咖啡室換領券獎勵。咖啡室團隊除了曾幫忙招待學校來賓，更參走出學校進行實戰，參與今年5月的「開心香港」美食市集。

市集結束後，咖啡室團隊獲得逾萬元盈利，決定將款項捐贈予辦學團體東華三院。邱校長說，當時東華三院行政總監蘇祐安知道捐款後十分感動，亦覺得難得及感恩，決定將捐款回撥學校作咖啡室營運基金。