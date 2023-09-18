東華三院甲寅年總理中學辦社創科　培育學生溝通、創意及解難能力

「優化高中四個核心科目」自2021/22學年起於中四級實施，釋出的課時可以由學校規劃。上水東華三院甲寅年總理中學於上學年（2022/23）起，利用部份釋出的課時與中大社創校園合作設立「社創科」，安排中四及中五全級學生修讀。



校長邱春燕接受「01教育」訪問時表示，學校設立社創科的原因之一，是學生於過去數年因為疫情而缺乏校園生活，成長發展大受影響，所以想到以「社會創新」為課程內容，教授學生各種軟技能及培育品德價值觀，亦裝備他們應付未來的職場挑戰。



東華三院甲寅年總理中學校長邱春燕。（林靄怡攝）

甲寅年中學學生於中四及中五的兩年期間，會參與合共24堂的社創課，學生將分成多個小組，針對學校所在的北區各種不足之處。不同專業背景人士導師將擔任小組導師，部份更會與學校教師一起授課，帶領學生完成構想、考慮方案可行性及設計模型等，最終提出社會創新的改善方案。

盼學生透過社創科學主動思考 為將來投身職場做準備

邱校長提到，香港學生普遍習慣被安排，因此希望透過課程教導學生思考及成為主動學習者，例如鼓勵學生於設計地區改善方案時，多主動思考問題背後的原因，然後發揮自身能力解決問題。她期望課程可以培養懂得思考的年青人，否則學生未來投身職場時，僱主也不會從頭教起。課程亦培訓學生軟技能，例如溝通技巧及匯報方法等。價值觀方面，課程能激發學生關懷社區，以至是培育企業家精神及擴闊眼界等。

邱校長提到，香港學生普遍習慣被安排，因此希望透過課程教導學生思考及成為主動學習者。（林靄怡攝）

社創科不會幫學生考取更好成績，但係可能有啲嘢比起拎5**係更加重要，譬如我哋講嘅價值教育、品格教育，相信僱主傾向學生花部份時間學習其他技能及培養品德。 東華三院甲寅年總理中學校長邱春燕

甲寅年中學一所英中，學術氣氛濃厚，而社創科不是公開試科目，邱校長直言推行初期曾有學生說寧願「操多兩份卷」。不過隨着課程推行，她留意到學生開始明白到課程的用意，心態亦有所改變。她直言社創科不會幫學生考取更好成績，「但係可能有啲嘢比起拎5**係更加重要，譬如我哋講嘅價值教育、品格教育」，亦相信僱主傾向學生花部份時間學習其他技能及培養品德，而非再作更多考試操練。

課程加入STEM元素 引導學生主動伸手助人

楊偉樑老師及陳頌銘老師是任教社創科的教師之一，負責課程的STEM元素部份。楊老師表示，社創科的目標是要學生應用科技和科學，提出可行的商業運作方案，同學設計方案時都需要考慮他人的需要。陳老師指，由於學生年紀尚輕通常都是「受惠者」，例如獲學校或社會提供不同資源，社創科其中一項活動要求學生參與學校事務，運用預算改善學校設施，讓學生知道他們也可幫助他人，及後更會將概念引伸到社區工程，「呢個過程就係佢哋搵返社會上有咩人需要幫手，都同STEM有啲類似」。

陳頌銘老師（左）及楊偉樑老師（右）均有任教社創科，主要負責其中的STEM部份。（林靄怡攝）

課程推行已經一年，兩位老師認為學生於不同方面均有進步，例如學生能夠將根據可持續性及可行性原則，將天馬行空的概念落地；培養了對社會的觸覺，對身邊的社區有更深了解；更因為學生有機會與社會各界人士交流，眼界得以擴闊。

新學年升讀中六的林詠恩與組員提出的方案以幫助失業人士為目標。（林靄怡攝）

新學年升讀中六的林詠恩與組員提出的方案名為「椒花頌」，以幫助失業人士為目標。她指現時不少工作都要求職者具備一定資訊科技技能，而他們期望透過提供手工藝課程及銷售渠道，幫助家庭主婦、學歷較低的人士或長者找到可以在家中上班的合適工作及穩定收入。她與組員在導師建議下，計劃在明年應考文憑試後嘗試申請資金將方案實踐，「唔單止普通考完DSE讀完大學就做一份好普通嘅工，可以令到我哋有其他嘅諗法同目標」。