直資聚賢｜「聚焦．深化．持續」校本國情教育課程

文：天水圍香島中學陳錦嫦校長

香島中學是香港歷史悠久的愛國學校。七十多年前，抗日戰爭結束，為了迎接新中國的誕生，克服各種困難，在港開辦了香島中學，為新中國培育人材。一直以來，香島中學旗幟鮮明地在香港進行愛國主義教育。近年，透過校本課程，繼承和發揚辦學初心和宏願，堅持愛國主義教育的辦學宗旨和理念。



聚焦國安教育

天水圍香島中學設計校本課程，將國家安全重點領域內容結合在恆常的國情教育中，通過課堂小組研習與分享，加強學生對國家安全的認識；並透過設計攤位遊戲，在學校活動日將國家安全的知識推廣至全校學生，讓學生明白維護國家安全的重要性，加強學生國民身份認同感，並建立全校維護國家安全的共識。學校更獲得教育局邀請拍攝短片，介紹學校通過整體課程規劃，採取「多重進路、自然連繫、有機結合」的方式，以「學生為本」的學習模式推動國家安全教育。

深化價值觀教育

學校於2018年度開始，推行高中校本國情教育課程 ——「初創企業X創新精神課程」。學校一向重視品德教育，將價值觀融入校本課程。初創課程強調以多元體驗學習跨科知識，以設計思維作為引旨，重視培養學生正面價值觀，達至知行合一，關愛社群。另外，「主題班會」課程設計以學生為本，以「漸進式」及「滲透式」培養學生正面的價值觀和態度，開拓學生多元的潛能。透過課程，學生可以關心社區，建立「同理心」，積極回饋社會。例如，中國人一直以「堅毅」面對困境，正是中國文化重要特點。通過多元化的學習模式，讓學生深刻體會文化安全是透過維護中華優秀傳統文化，確保一個民族和國家獨立和尊嚴的重要精神支撐。

持續國情教育

自2020年度開始，連續三年推行初中校本國情教育課程 ——「中國情．香島心」。課程透過多元化學習活動，讓學生明白維護安全有序校園學習環境的重要性，從而理解推展國家安全教育的迫切性。學生通過學習母校歷史，從而認識祖國，增進對祖國感情，再而培養出感恩情懷。課堂安排靈活彈性，以班、同級及跨級為單位，透過講座、小組討論、報告、比賽、競技、分享等進行多元化學習活動。所有學習活動都由老師設計，因材施教。教師進行集體備課、說課、觀課及評課等環節，促進教師專業發展，提升課程領導的能力。

透過豐富多元的校本國情課程，我們將繼往開來，培養更多可堪大任的棟樑，不但深刻認識世界發展大勢，更加深入瞭解祖國歷史文化和現實國情，擁有深厚家國情懷和過硬本領，為建設美好香港、實現民族復興，積極貢獻力量。

天水圍香島中學陳錦嫦校長。（天水圍香島中學提供）

作者：天水圍香島中學陳錦嫦校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

