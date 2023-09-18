直資聚賢｜跨越兩代的鴻溝—技術性的逃避：等待更有效的溝通機會

文：中華基金中學何廸信校長

「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」 （箴言二十二：6）

現今香港年青人很少習慣「說早晨」，例如起床與家人「說早晨」，離開住所與保安員「說早晨」，見到老師、同學、學校職員「說早晨」等。「說早晨」是很有效的溝通，每清早抵達校門打招呼，中基歡迎您，一刻真誠的交流，一份溫暖的祝福，非常窩心，但願每一位師生能以愛還愛，互相守望同行。



老實說，我們同事也花了不少功夫經營同學「說早晨」，所以早上自己也盡量站在校門前向大家揮手「說早晨」。最開始的時候，真的要面對不少心理關口，首先只會有部份同學回應說「早晨」或「校長早晨」，大部份同學會點頭或只有眼球微微的晃動以作回應，不少同學更會技術性的逃避眼神，裝作不見，高技巧的當進入校門時會與同行同學投入討論，避開說「早晨」。當然，「說早晨」應是鼓勵性的，如果同學逃避「說早晨」，我們會殺個措手不及不斷說：「同學，您好呀，我向您說早晨，早晨，同學！早晨，同學！你聽到嗎？」，這是很有效的，他們會不耐煩回應說「早晨」或點頭，這是成功的起步，同學當下一次進校門，會很快與你點頭，免得你狂追猛打。感恩漸漸地大部份同學會真心「說早晨」，更欣慰的是即使假日同學在街上碰見我，也主動走過來打招呼。

不過一山還有一山高，有一位高中同學，當我在校門前與他揮手打招呼的時候，他不是逃避，而是「立即」抬頭走，「目中無人」，我連狂追猛打的動力也沒有，為了驗證我的假說，我細心觀察了兩星期，整整十個教學日，我與他揮手打招呼，他總是抬頭走。我問過任教老師，他們皆說：「是的，不用介意，他是這樣的目中無人，對其他同事也是這樣，他只會「給面子」予相熟的老師。」我知道同事是安慰我的，但我總認為一定有原因，例如：覺得「說早晨」的行為很虛偽？校長「說早晨」的行為很造作，校長是為了建立親民的形象才站在校門前說「早晨」？

明知山有虎，偏向虎山行。適逢有一次的港島東區升中攤位在香港樹仁大學舉行，那天我再次遇見他了，我把握良機，思考如何展開溝通。他是其中一位當值同學，學校活動後趕過來接午更，於是我問他：「吃了午飯沒有？」，他說：「吃了！」，我拿過桌上的盒裝檸檬茶，說：「給你的！」，他說：「不用了！」，我笑說：「喝啦！當值都要顧身子！你在我身後旁喝，不要怕不好意思，慢慢喝！」，我也問問他剛上高中，容易適應嗎？有沒有計劃當社幹事或學生會嗎？自此，他每天向我打招呼了！

中華基金中學何廸信校長。（中華基金中學提供）

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中華基金中學何廸信校長



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