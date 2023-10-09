直資聚賢｜善用課程彈性　建設特色教育

文：香港兆基創意書院許漢榮署任校長

直資學校作為香港教育體制下的一員，肩負著為年輕人提供多元教育選擇的使命。教育局強調「為配合照顧學生的不同需要及應付社會日新月異的需求的政策目標，直資學校較其他公營學校在課程設計上可享較大的彈性」。雖然教育局要求直資學校「須提供主要為本地學生而設的課程，以協助學生應考有關的本地公開考試」，但不少直資學校仍然在有限的空間下努力，結合不同的課程理念，建立各具特色特課程，供家長及學生選擇。



現時，教育局在有限的條件下容許直資學校開辦具校本特色的課程，不少學校都努力將不同的課程理念融合本地課程內容，使同學能夠有機會接觸不同的教育模式。例如有小學會將IBPYP的學習理念融入本地小學課程，使同學在能生夠掌握符合本地課程內容之時，擴闊學習的深度與闊度，亦更能培育同學自主學習的能力；又例如不少中學亦會在最後兩年的高中課程為同學提供國際中學教育文憑（IBDP）的選擇，讓同學可以有機會選擇香港中學文憑（DSE）以外的資歷，擴闊了未來出路的選擇。

除了將外地的課程或其理念引入直資體制，亦有學校嘗試全面設計校本課程，藉此為同學提供更多選擇。以筆者服務的學校為例，我們創校時已矢志在香港建立一所以文化、藝術及設計為課程主軸的學校，培育香港的文藝專才。

眾所周知，藝術類的學習與一般著重學術的學習不同，同學需要更多的時間思考、創作、實踐，這些都是現行一般課程所缺乏的面向。高中文憑試的課程體制更在很大程度上壓縮了藝術學習所需要的空間及時間。有見及此，我們特意為高中的同學設計了校本的「創意藝術文憑」課程，這個課程更自2014年起經評審為「資歷架構第三級」，資歷程度相當於文憑試資格。

我們設計「創意藝術文憑」課程的目的是希望為同學提供更聚焦於文化、藝術與設計學習，同時亦兼顧培養基本的學術能力。同學在這個課程中有更多的時間與空間進行思考及創作，亦有更多的機會以跨學科的形式展示學習成果。例如同學一年至少有兩次機會在「創作周（project week）」內進行創作，既有個人創作，亦有小組創作，他們都需要在指定的時間內按老師的指示完成作品，並需要進行展覽、演出、匯報。我們亦會邀請藝術家及行內專家點評同學作品，讓同學了解自己創作的優缺點，從中學習並改進。

這種課程的彈性，都有賴政策上的寬鬆才可以成就。現時直資學校獲賦予一定的空間，讓學校可以發展校本課程，但這種空間仍有不足。近年政府的「職專教育（VPET）」政策亦明言鼓勵學校開辦經評審的校本職業訓練課程，如政府能配合這個政策全面鬆綁文憑試的要求，讓有志於提供特色課程的學校能專心做好這類中學課程，筆者相信香港教育便能由單一走向多元，不同個性、能力的同學都有更大的機會透過不同的學習模式，發展個人潛能，也更能讓下一代在多變的世界競爭。

香港兆基創意書院特意為高中同學設計校本「創意藝術文憑」課程。（香港兆基創意書院提供）

作者：香港兆基創意書院許漢榮署任校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

