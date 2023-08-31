《香港01》教育頻道一周年　助50中小學辦活動　培育學生資訊素養

香港的未來全看下一代，《香港01》致力推動教育並成立「01教育」頻道，專門報道香港教育政策與最新資訊，就STEAM 教育發展作深入報道。因應教育局優質教育基金推行「我的行動承諾」加強版撥款計劃，「01教育」為全港中小學提供全方位支援，過去一年先後與50間中小學校合作，舉辦逾300場以包括媒體和資訊素養教育、創科、國民教育等主題的講座、工作坊及體驗活動。



另外，「01教育」與教育出版社推出創新的「教育+01」教育方案，並推出全港首套融合國民教育及AI 發展的中學教材，更建立 「STEAM+01」品牌，年內共舉辦兩屆「STEAM+01 Bootcamp」活動，無縫連繫學界及創科業界，讓學生結合理論與體驗，深入了解香港的創科發展。



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教育局早前宣布，優質教育基金的「我的行動承諾」加強版撥款計劃推行期延至2025/26學年。「01教育」過去一年就有關計劃推出「教育+01」計劃方案，走入港九新界校園，為約 50間中、小學舉辦接近 300場教學活動，內容涵蓋媒體和資訊素養教育、創科、國民教育、國家安全教育等，為學生、家長及教師度身訂造各式學習體驗。

其中的《香港01》新聞領袖講座系列，先後邀請了首席媒體戰略官馮德雄及多位資深記者，分享本港新聞行業發展以及網媒運作，以及採訪中鮮為人知的細節，另亦邀請了多位社會知名人士舉行國民教育講座，為學生們分享最新國情發展。

在體驗活動方面，參與學校的同學們，親身走入《香港01》的新聞中心，了解一段段新聞的誕生，更可走入鏡頭，扮演新聞主播體驗報讀新聞，「01教育」亦針對科技發展，為學生們提供Fact Check 工作坊、數據新聞工作坊，以及體驗式遊戲「探索真相—新聞大還原」等精彩內容，讓學生以生動方式深入學習。

創「STEAM+01 Bootcamp」主題活動 參與中學倍增

另外，《香港01》創立「STEAM+01 Bootcamp」主題活動，過去一年已舉辦兩屆主題活動，從首屆約20間中學參與，至今年暑假的第二屆活動參與中學倍增至40間，反應熱烈。

第二屆「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」於7月22日至23日順利舉行。（資料圖片）

現時中、小學（包括特殊學校）可透過「我的行動承諾」加強版撥款計劃申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。《香港01》能因應中/小學的不同需要提供支援，形式不限，如有意了解更多，可以瀏覽此文章。

如有任何查詢歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』），WhatsApp或電話聯絡：35828747