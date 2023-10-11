41.8%中學生開學壓力大　名校DSE考生靠「死捱」　青協籲適時放負

撰文：郝君兒
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全面復常後已開學一個多月，經歷過往長時間網課後，中學生重拾正常校園生活都感受壓，有中六生擔心DSE中學文憑試考不好只能死捱趕課壓力，亦有中一生覺得適應新校園、新同學都有困難。

青協早前透過問卷訪問逾5500名中學生，發現41.8%表示壓力高企，較疫情時同一調查稍見放緩，他們多為成績問題憂慮。另逾半人出現抑鬱情緒表徵，包括難以專注及睡得不好等；仍有兩成中學生指會繼續戴口罩以獲安全感。青協建議同學感到壓力時要適時放負，復常後應付學業要做好時間管理，有需要時應向父母及師長求助。

青協「關心一線2777 8899」今年9月以便利抽樣自填問卷形式，成功訪問5,504名中一至中六學生，了解其開學情緒及適應狀況。41.8%人自評壓力指數為7至10分（10為壓力最高），但亦有38.9%人新學年首月感開心，自評開心指數平均為5.8分。

調查中學生表示最擔憂「成績退步」（37.3%）、「學習動力低，難以自律」（36.5%）及「功課／考測繁重」（33.6%），亦有學生擔憂「休息時間減少」（29.5%）。

香港青年協會媒體輔導中心督導主任陳英杰表示，學生們應多加注意個人情緒，適時「放負」排解負面情緒

逾半受訪學生現抑鬱情緒表徵

問卷亦參考美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，了解學生情況。當中52.3%人評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵，過去一星期較常出現「難於專注在要做的事情上」（32.1%）、「為一些以往不受困擾的事而感到煩惱」（29%）及「睡得不好」（28.3%）等。另有29.2%人指出現負面情緒時，願找師友、家長或社工傾訴。

青協指今年抑鬱量表評分結果較兩年前（51.9%）微升，雖不足以判斷受訪者是否已患上抑鬱症，惟情況令人憂慮及值得關注。縱使疫情過去，調查中約兩成人指日常仍繼續戴口罩來提升安全感，大部分受訪者認為青少年續戴口罩與習慣了、對外表欠信心及擔心染疫有關。

中一生不適應新校園新同學抗拒上課

青協又透露「關心一線2777 8899」去年９月至今年８月期間，分別處理15,282宗與情緒相關的求助個案；另有13,795宗與校園生活相關的求助個案。有中一生抗拒上課，因習慣網課模式不願社交，進入新校園感陌生和不自在，亦難以認識新朋友，出現食慾不振和睡眠質素下降的生理狀況，經常心情低落和哭泣。

有中六傳統名校學生回復實體課後不斷被迫追趕課業進度，上課及補習外幾近足不出户，身心俱疲，開學後更出現手震及失眠的情況，雖有父母及朋友關心，惟面對文憑試將至只能死捱。

中六生林同學、陳同學，以及中四生譚同學及鄭同學(左起)，都表示開學後感到學業與社交的困難，2一定壓力。

稱網課拖累成績　文憑試考生靠聽歌運動減壓

同樣面對文憑試的中六學生林同學及陳同學都指對應試感壓力，擔心成績未如理想，其中林同學指網課令他明顯退步需努力追趕，如感煩惱會聽音樂及做運動減壓，陳同學指社交上也現困難，因疫情下與同學真實互動較少，需時建立友誼，他贊同學生們如困惑時應與他人傾訴，以獲得被聆聽和被關心的感覺。

今年剛升上中四的譚同學與鄭同學亦指分科後打散了原有同學圈子，需與新同學建立交情，學業上亦因感憂慮，因上課外亦要補習，學校活動亦增加，時間管理上較以往只在家網課難安排。

青協籲家長為子女留空間 切忌把行程擠滿

青協媒體輔導中心督導主任陳英杰表示，學生由網課，返回實體課堂，並且要參與課外活動及補習班等，需要重新適應作息時間，建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，切忌把行程擠滿，學業上亦宜與子女商量並作出合適的目標。

他並鼓勵學生們多加注意個人情緒，適時「放負」排解負面情緒，包括把握與同學互動機會，建立社交圈分享心事，遇困難時亦應主動向師長、社工和輔導服務尋求協助。對於不少學生欠安全感或自信情願戴口罩，陳英杰不感擔心，相信復常下同學們會慢慢放開心情。

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