直資聚賢｜再次走出課室　重新探索世界

文：基督教崇真中學張文偉校長

培育學生身心靈全面成長，讓學生發揮所長，一直是基督教崇真中學（下稱「基崇」）的辦學理念之一。基崇曾帶領學生走進神秘的北韓、讚嘆奧妙的極光、傳揚美妙的樂韻，校園地下走廊曾經有一塊壁報展示了過去五年師生遊歷過的不同國度，紀錄基崇期間五十個跨學習範疇的遊學團。壁報的最後更新日期停留在2020年，其中東非義工團、加拿大冰川團等遊學團的旁邊均被標註了「因疫情取消」。最後，該壁報未能捱過疫情，在一年後被替換成其他主題。



2022年年終，政府開始放寬出入境限制，雖然中學仍未恢復全日課，但基崇已開始密鑼緊鼓籌備復辦遊學團。還記得與同事、家長和學生公佈計劃之時，大家都半信半疑，皆因當時航班升降量只有疫情前的三分之一，九成九香港市民已經多年未有外遊，出入境仍有不少限制。

四個月後的復活節假期期間，135名中三同學、20位老師連同本人，浩浩蕩蕩飛到新加坡，重新延續創校至今的傳統 – 十二門徒計劃畢業之旅，一位老師，十多位同學，三年同窗光陰，以此作休止符。全級同學再次衝出香港的背後並非一帆風順，由以往全體早機去晚機返，到如今因航班未完全恢復只能分開三團抵達；過去大多數同學由高小起參加宿營甚至海外遊學團，今年這群中三同學絕大部分是第一次離開父母在外留宿，更要遠赴新加坡，因此簡介會需要由教導執拾行李開始。不單是同學們，大部分的隨團老師也是幾年來第一次離開香港，對坐飛機亦有點陌生。之所以能克服重重困難，順利完成這趟旅程，實有賴各委員會及十二門徒老師的付出，在短時間內落實行程和調動復活節假期活動，再加上學校十多年舉辦全級遊學團的經驗及對新加坡的瞭如指掌，才能趕及為每一個中三門徒小組在三年計劃完結前留下美好回憶。就連航空公司也在出發當日派代表到場送機，見證香港學校過百人遊學團重新出發。

在緊接的暑假，基崇再安排男、女子籃球隊及足球隊到台北和廣州集訓，與當地學校切磋球技。此外，基崇亦安排了科學科師生到墨爾本研究海洋資源、音樂科師生到阿姆斯特丹參加比賽、中文科一眾老師到台北參加教學研討會，在此期間，不但學生們獲益良多，老師們亦受益匪淺。即使在過去數年的特別上課安排期間，基崇仍然盡最大努力為各隊校隊提供練習機會，同時把握時機興建室內體育館，為的是讓學生有所體驗，在課堂以外有所寄託。因為基崇明白，學校不單是傳遞知識的地方，亦是青少年人身、心、靈成長的支柱。幾十年後翻開學校史冊，少一年籌辦遊學團，少一年備戰學界賽事，對學校歷史也許無關痛癢，但對於在基崇短短六年的每一位同學來說，每一次的學習體驗和比賽機會都是無比珍貴，錯失了便是遺憾。過去幾年已留下太多遺憾，學校是時候為同學重新鋪砌完整而精彩的中學生活。

（基督教崇真中學提供）

作者：基督教崇真中學張文偉校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

