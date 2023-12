資訊素養｜《香港01》AI講座　為學生實例詳解最新發展及挑戰

中六是中學生涯的關鍵時刻,學生們除了面對DSE中學文憑試,亦要同時思考未來升學和就業的方向,急速發展的人工智能(AI) ,勢成未來新趨勢,學生們能掌握箇中最新資訊及素養尤其重要。



優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇,《香港01》早前到仁濟醫院靚次伯紀念中學,舉辦「新媒體新聞平台發展-人工智能及機器學習」講座,由《香港01》數據產品副總監朱新濱,為逾60名中六學生介紹人工智能和機器學習、相關技術的應用及最新發展等,並以《香港01》為例說明可如何應用有關技術到新聞工作之中。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育|附申請聯絡方法

《香港01》數據產品副總監朱新濱,為逾60名中六學生介紹人工智能和機器學習、相關技術的應用及最新發展等。(夏家朗攝)

講座由《香港01》數據產品副總監朱新濱主持,他為同學清楚解釋人工智能是指能夠模仿人類智能的機器或系統,而機器學習則是人工智能的分支,又以垃圾郵件過濾、圖像分析等同學們都可能用過的生活體驗,說明應用有關技術廣泛及模式。

朱新濱表示,《香港01》為廣大讀者提供新聞資訊,亦有以人工智能協助優化流程,提高報道效率和水平,並透過收集和分析大數據,藉個人化推薦系統,為讀者提供最精準的推薦。朱新濱又為同學介紹人工智能的最新發展,包括Meta AI、OpenAI及Google AI等的全新產品等。

提醒同學AI或致偏見謬誤及私隱外洩

掌握相關技術可裝備未來及提供便利,但朱新濱亦特別提醒同學們人工智能或同時為用家帶來偏見、資訊錯誤及私隱外洩,長遠更可能帶來失業問題。他以AI科學家吳恩達說話「AI is the new electricity. 」為總結,讓同學們明白人工智能將為人類帶來全新變革,而縱使科技持續在變,同學們如有志投身,也可升學時選修相關科目,打好基礎。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃,中、小學(包括特殊學校)可申請一次最多30萬元撥款,用於國民教育和國安教育,及/或媒體資訊素養教育,資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情,參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要,為學校提供媒體和資訊素養,以及國民教育和國家安全教育的支援,形式不限,包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢,歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生:

電郵:education@hk01.com (標題註明 『媒體資訊素養活動』)

WhatsApp或電話聯絡:35828747