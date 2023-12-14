《香港01》航天創科青年交流團　三校逾60師生赴海南直擊火箭發射

近期政府大力推動航天科技教育，先後邀得國家航天員訪港，以及安排國產飛機C919及ARJ21訪港展示。為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，重點行程包括直擊火箭發射時刻，以及參觀當地商用發射基地、文昌科普基地、文昌航太超算中心等。



交流團於今日（14日）出發，展開5日4夜的航天創科交流之旅，並由《香港01》行政總裁蘇曉婷親自送行。她表示，期望學生透過參觀航天基地、親身觀看火箭發射等連串活動，加深對航天科技的認識。



《香港01》「海南航天創科青年交流團」於今日（14日）出發。上圖左起為中旅社營銷運營中心副總經理李森、《香港01》行政總裁蘇曉婷、青年發展聯盟、區區有籃Teen計劃顧問蔡雲龍、海南省政協、菁英會副主席梁思韻、《香港01》副執行總編輯任璐。（蘇煒然攝）

「海南航天創科青年交流團」由《香港01》及香港01眾樂基金主辦，亞洲兒童教育協會、Syngery Education、香港青年發展聯盟支持、中旅社協助統籌行程安排、並邀得海南省政協、菁英會副主席梁思韻擔任交流團榮譽顧問隨團交流。

是次交流團邀得天主教鳴遠中學、將軍澳香島中學、萬鈞伯裘書院三校逾60名師生參加。交流團於今日（14日）下午於香港國際機場出發，乘搭航班前往海南省海口市，展開5日4夜的航天創科交流之旅。

天主教鳴遠中學參加《香港01》「海南航天創科青年交流團」的師生。（蘇煒然攝）

將軍澳香島中學參加《香港01》「海南航天創科青年交流團」的師生。（蘇煒然攝）

萬鈞伯裘書院參加《香港01》「海南航天創科青年交流團」的師生。（蘇煒然攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷：交流團助學生擴闊視野

《香港01》行政總裁蘇曉婷、副執行總編輯任璐、中旅社營銷運營中心副總經理李森，以及青年發展聯盟、區區有籃Teen計劃顧問蔡雲龍親身前往機場送行。《香港01》行政總裁蘇曉婷表示，今次是《香港01》首次舉辦學生交流團，期望學生透過參觀航天基地、親身觀看火箭發射的過程，加深對航天科技的認識擴闊視野。

參觀商業發射基地 直撃火箭發射重要時刻

交流團晚上抵達海南省海口市後將前往文昌入住酒店休息。翌日正式展開行程，參觀海南文昌航太超算中心、商業發射基地等，下午前往海南省文昌市華僑中學（海南省一級甲等中學）交流體驗非遺文化項目「 盅盤舞」，並預計於晚上進行是次行程重點活動，前往文昌科普基地直擊火箭發射的重要時刻。

海南省文昌航天發射基地

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其他創科重點行程包括參觀國家新能源基地風車海岸、拜訪海口省港澳青年創業基地、與琼海海桂中學交流等。

與當地中學交流 體驗當地生活歷史文化

除航天創科相關參觀，交流團亦會讓學生有機會體驗當地生活和歷史文化。屆時交流團將與 。大會亦安排學生參觀文昌市創科企業和基建，一系列新舊文旅景點孔廟、文南老街、宋氏祖居、海口騎樓老街等，以及入住馮塘綠園體驗世遺文化竹竿舞、親嘗製作當地特色手工藝和糕點等，讓學生從不同層面認識國家最新面貌。