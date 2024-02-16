01創科團｜將軍澳香島學生感受文昌航天城風采　兼看古城歷史老屋

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，並於12月15日直擊長征五號火箭發射。交流團結束後，參加的學生亦以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。



文：將軍澳香島中學學生謝佩淇

航太成就粲然，中國展翅翱翔

在本次「海南創科青年交流團」，我們一行人不單單來到了文昌，親身感受文昌這一座「航天城」的風采，更見證了火箭發射這一盛事。

我們參觀了文昌航天超算中心，了解了在電腦計算方面的「中國速度」，也知道了文昌為什麼由一座平凡的城市變成今日的「航天城」。 來到未完成的火箭發射塔架下，近距離看到火箭由什麼支撐，以保證它能成功飛天，同時，也見識了什麼是大國重器，其精細程度和所用的各種高級技術也是中國基建的完美體現。

文昌不僅是一座有著各種高新技術的航太城，更是一座歷史悠久的古城。 孔廟裡的古樹，馮塘村裡的老屋，南海博物館裡收藏的歷史文獻，還有老街兩旁的騎樓，無一不在親身講述著這座城市的歷史，它們見證了這座城市的滄海桑田， 也見證著這裡人們對這座城的描畫。

悠久的歷史總是會讓城市留下些什麼，不只是物件，更有極具特色的風土人情、美味佳餚。 竹竿舞、斑蘭豆腐、特色民樂團、清補涼，無一不是當地人們智慧的結晶。

除了人留下的，還有這裡給予人們的。 傍海而建的雲洞圖書館，透過巨大的落地玻璃，可以看見海的呼吸，聽見雲的形跡。 穿梭在雲洞裡，找到自己喜歡的地方，浸著陽光，聞著書香，週遊知識的海洋。

風劃過耳畔，時間逝於指尖，旅程也即將結束，海南，南海之珠，願你之光更加奪目，望我華夏因你而絢爛。