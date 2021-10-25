學童精神健康｜年增逾萬兒童青少年新症　非緊急首診平均等5年多

小朋友要贏在起跑線，面對家長過高的期望，加上沈重的學業壓力，與疫情持續影響正常學習，隨時年紀輕輕已壓力爆煲。醫管局兒童及青少年精神科專科門診過去5個年度的新症預約每年逾萬宗，當中約一成個案屬緊急的第一及第二優先類別，輪候時間最短只需一星期，但餘下大量非緊急的例行類別個案，即使去年在新冠肺炎疫情下求診者減少，平均輪候中位數亦達64星期（5年4個月）。



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醫管局求診數字顯示，去年疫情下，兒童及青少年精神科有11069宗新症，為3個年度的新低，相信與疫情影響求診有關，但當中447宗為最緊急的第一類別，個案數字較2017/18年度的239宗急升近一倍。

ADHD、自閉症求診個案佔約七成

兒童及青少年精神科求診數字高踞不下，葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，近年的求診者以專注力失調及過度活躍症(ADHD)、自閉症及情緒問題等為主，其中ADHD及自閉症分別佔四及三成，而情緒困擾求診者以抑鬱及焦慮佔多。他估計新症個案多或與家長、學校及大眾對相關精神科疾病認識提高，能更敏銳識察覺到症狀，家長亦較願意帶小朋友接受評估或求診。

疫情下難適應網課致學童有情緒困擾

受疫情影響，學校的授課模式「變來變去」，停課、網課、半日課到恢復全日課堂，令不少學童難以適應，不但影響學習，情緒亦受牽連。鄧振鵬指出疫情令舊症患者未必能如期覆診，病情容易出現反覆，加上學習模式改變，均會影響情緒，「有啲小朋友對網課會有適應困難，有啲學習疏懶咗，復課追唔上進度就會有壓力，亦有啲小朋友因為家長WFH，大家衝突多咗，都有機會令病情轉差。」

唔乖VS專注力不足家長辨識有法

家長管教難，小朋友究竟是「唔乖」、外向好動，抑或是其他問題，有時難以判斷，但原來是有跡可尋。鄧振鵬舉例，小朋友患上ADHD與「唔乖」最大分別在於調節個人行為上，「外向好動嘅小朋友能收能放，去到需要安靜嘅地方好似上堂、去教會，佢哋可以安靜。ADHD小朋友就調節上出問題，好心急衝動，控制唔到行為，影響埋學習甚至自理能力。」

至於家長需關注的自閉症警號，鄧振鵬指出包括小朋友少與人有眼神接觸、不合群、自我封閉、偏執行為、社交能力落後於同齡兒童等。還有一項較易被家長忽略的非典型症狀，「個小朋友會好主動、好積極咁去交朋友，好唔恰當咁表現得同人好熟，同佢嘅年紀完全唔相配，(小朋友)好封閉同好主動都可以係病徵。」

家長掌握管教技巧「贏在起跑線」

「緊張大師型」家長容易誤當子女的行為問題是精神困擾，以往兒童及青少年精神科門診亦有類似轉介個案，鄧振鵬寄語家長要掌握管教技巧，「先係贏在起跑線」，他建議家長要認識子女的優點，不要只關注學習表現，「家長期望太高、太緊張，其實未必適合孩子發展階段，就容易出現落差。」他亦建議家長不需過度保護，應自小引導子女學習提升抗逆能力。

情緒問題也是小朋友常見的精神科求診原因，鄧振鵬提醒家長要注意「唔開心」程度，「遇到挫折梗係會唔開心，但正常低沉一陣會隨時間變淡，如果係持續性同情緒症狀廣泛影響生活、學習就要留意。」如因情緒困擾出現失眠、無胃口、無原因的不開心、失去動力等都要關注。

緊急個案輪候時間中位數為一星期

醫管局的新症個案主要由學校、家庭或兒科醫生、衞生署兒童體能智力測驗中心等轉介，由於個案多，會先由護士進行評估及分流。求診者若評估屬高分，包括出現自殘行為或自殺念頭、有暴力行為、妄想或幻覺等症狀、缺課一段時間、高危被虐待等，屬緊急的第一優先類別個案輪候時間中位數只需一星期，若屬例行類別個案，上年度在疫情下平均需等64星期，過去5個年度，最長輪候時間中位數為17/18年度的85星期。