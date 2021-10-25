學童精神健康｜駐校社工機構：去年求助破3年新高　開學求助升8成

醫管局兒童及青少年精神科門診新症預約，每年平均輪候人數破一萬宗，去年緊急個案（即出現暴力行為、幻覺、高危被虐甚至自殘自殺）按年升26%至447宗，比起2018/19年度的282宗大增六成。

向本港逾20間小學提供駐校社工服務的大埔浸信會社會服務處，2020/21學年錄得約1860宗求助或諮詢個案，為過去三年最高；而本學年單計9月，已錄161宗新個案，比去年增八成，亦較2018/19（即疫情及社會運動前）大增七成。

大埔浸信會社會服務處總經理、註冊社工吳健文直言，不少同工反映轉介至校外跟進的數字較以往增加，虐兒相關個案亦較多。而在眾多學校中，有維持非學術活動及採取措施鼓勵學生建立社交生活的學校，社工接獲個案明顯較沒有推行的少。



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大埔浸信會社會服務處總經理兼註冊社工吳健文。（資料圖片）

實體接觸少、求助難發現 惟上學年求助按年升近9%

大埔浸信會社會服務處為本港逾20間小學提供駐校社工服務，該處總經理兼註冊社工吳健文接受《香港01》訪問，形容受社會運動及疫情停課影響，過去兩年師生實體接觸少，求助個案亦較難被發現，直言實際需要協助的個案應較錄得的多，但單是2020/21學年，該處已錄得1,860宗求助或諮詢，比2018/19學年增近9%，「2020年初疫情開始，技術上係開唔到新個案，因為實體接觸少，本來以為會愈嚟愈適應，但其實問題係疊加緊。」

吳健文解釋，疫下失業率升，長期留家令家庭成員之間爭執機會大增，照顧子女時間長，「唔係對得多就溫馨，唔少係增加咗衝突」。

吳健文解釋，疫下失業率升，長期留家令家庭成員之間爭執機會大增，照顧子女時間長，「唔係對得多就溫馨，唔少係增加咗衝突」，香港警方今年1至8月已錄得780宗虐兒個案，較去年同期升近7成。吳健文直言，「處理功課易增加衝突，家長都會有精神壓力」，而失業、面臨經濟困難的家長更難控制情緒，甚至會虐打子女，「疫情轉介至校外求助，即涉及虐兒危機、家長焦慮情緒受困等個案係明顯增加咗」。

學童精神健康易受父母情緒影響，吳健文說，停課令學童社交機會大減，難找到減壓渠道或向外求助，若學業成績平平者，更易感到挫敗。

大多學校都學習類先行，無課後活動、校際或校隊比賽都暫停、無情緒教育，老師開口都係追功課，無咗孕育感情嘅時間同機會。 大埔浸信會社會服務處總經理兼註冊社工吳健文

而大埔浸信會社會服務處數據反映，本學年大多學校可恢復半日面授後，新學年首月已錄得161宗新個案，比過去三年，每年不足100宗大增，若以未有反修例運動或疫情的2018/19學年比較，新學年首月新個案更是大增七成。吳健文坦言，高小生自殘漸現上升趨勢，不少人直言老師追學習進度受壓，與家人關係差，「感受唔到被愛、搵唔到生存意義、覺得同人關係好疏離」。

大埔浸信會社會服務處總經理、註冊社工吳健文直言，不少同工反映轉介至校外跟進的數字較以往增加，虐兒相關個案亦較多。（photo-ac）

除了家長需要留意與子女的相處方式，學校亦有一定角色。吳健文說，留意到有保留非學術活動及採取措施鼓勵學生建立社交生活的學校，求助個案會較少，建議學校在防疫及學生身心健康中取平衡，「10分鐘好關鍵，畀同學係校園走動、搵同學傾計，去社工室玩下遊戲，保留成長或生命教育，至少同學仔知道點樣自我減壓、有求助方法。」他舉例指，保良局田家炳千禧小學特別為學生安排了小息活動，平衡學習及身心成長需要（詳見另一報道）。