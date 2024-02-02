龍年｜房委會商場添賀年裝飾　油塘大本型設有學生參加年宵市場

房屋委員會轄下商場已換上喜氣洋洋的賀年裝飾，慶祝農曆新年及響應政府「日夜都繽紛」活動和鼓勵本地消費。油塘大本型將於明日（3日）至年三十（9日）期間，在露天廣場舉辦「型宵市場」，共有十多個攤檔，包括由鄰近中小學生經營的攤位。另外，於2月3日起至25日期間逢星期六、日及公眾假期，大本型會推出「超級幸運日・現場抽獎」。



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油塘大本型有5米「花鏡長廊」和高4米的真桃花樹供打卡

房委會發言人今日（2日）表示，這個春節，房委會多個商場舉辦新春慶祝活動，特別於油塘區域商場大本型設置以「花鏡型緣」為主題的賀年裝飾，並預備了連串慶祝和刺激消費活動。

大本型今年精心設置了多個以「鏡」為藍本的花藝打卡熱點，當中最矚目的是地下中庭長達五米的「花鏡長廊」和高四米的真桃花樹；另外還有「幸運花籤」、「繁花運轉多吉祥」及「花開富貴陪住你」等多個新春喜慶佈置，供顧客打卡。大本型亦會舉行賀年財神巡遊、情人節推廣活動、新春舞獅表演、遊戲及節日工作坊等。

為鼓勵本地消費及帶旺商場人流，大本型露天廣場將舉辦「型宵市場」，共有十多個攤檔，包括由鄰近中小學生經營的攤位。大本型會推出「超級幸運日・現場抽獎」，顧客只需下載「型人會」手機應用程式並完成會員登記及消費滿指定金額，即可獲得電子刮刮卡抽獎機會，參加者有機會贏得商場或商戶現金券。

為刺激本地消費及為年青人提供一個免費平台讓他們展現才華，華富商場、皇后山商場及啟晴邨中央公園舞台，將分別於2月3日、4日及13日舉辦「『型』聚・夢想舞台」初賽，入圍者將可進入2月17日於大本型舉辦的總決賽，勝出者將會獲得豐富獎品。

年初八、年初九屋邨商場有財神巡遊及醒獅表演

房委會轄下其他商場於2月17日（年初八）及18日（年初九）準備了財神巡遊及醒獅表演等活動，與市民同賀新歲。

2月17日（星期六）：啟鑽商場、晴朗商場、葵涌商場、梨木樹商場、彩德商場、坪石邨、石硤尾邨六期零售設施、海麗商場、麗翠商場、蘇屋商場

2月18日（星期日）：水泉澳廣場、美田商場、皇后山商場、碩門商場、博康商場、油麗商場、和田商場、欣田商場、安達商場、南山商場