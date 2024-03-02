校園天地｜天水圍官立小學學生齊練冬奧版五禽戲　首嘗氣功健體

天水圍官立小學為讓學生親身體會中華文化的特色與趣味，特別舉辦了一場本港校園首次與同學一起演練的「冬奧版五禽戲」，希望同學能在日常生活中增添中國式運動與活力。



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天水圍官立小學一年一度的六年級跨學科學習日，今年以「承傳創新一線牽」為主題，以活動的形式帶領同學認識有五千年歷史博大精深的中醫及刺繡文化，並配合MICRO:BIT教學，讓學生運用資訊科技能力及創意力，為中國醫學歷史人物華佗及徐霞客設計具中華文化色彩的採藥籃及智能鞋。

天官小的跨學科學習日分三天進行。首天的主題引入部分，除了由學校老師介紹中國刺繡文化及中國醫學歷史人物華佗及徐霞客外，更邀請到機構「天醫無縫」到校支援，並得到中醫博士李雲寧和中醫中藥服務中心的中藥劑碩士朱立城支持，以一場別開生面的體驗式活動來為同學打開中醫藥文化的趣味之門。

「天醫無縫」負責的活動共分為三部份。第一部份由朱立城帶領同學們認識中醫百子櫃，分裝成小罐的藥材在朱立城的教導下，讓同學們齊齊認識花草、昆蟲、礦石、糞便、木頭都能變成中藥，最有趣的是這些中藥更會在家中廚房出現，原來同學的家人們都深歆中醫藥食調理之效。同學們吱吱喳喳地打開小藥罐，聞聞、看看、摸摸，感受中藥最親民的一面。

第二部分由李雲寧主持，她當日帶領同學認識五禽戲，原來五禽戲有多個版本，其2022年的北京冬奧版本經改良後，不但動作簡易、節奏明快，再加上模仿熊、虎、雀、猴、鹿五種動物的精氣神，更是令同學們開心投入一齊演練中。冬奧版五禽戲除了成為國潮外，更在2022年北京冬奧運動會時成為一眾外國運動員的熱門愛好。配合特設的音樂與動作，演練出五種動物的動作與神態，五分鐘左右的導引運動絕對是同學們上課空隙中最好的沉浸式放鬆。以「仿生煉神」為指導，通過「虎虎生威以練神」的虎戲，「鹿運尾閭以練筋」的鹿戲，「熊經纏行以練中」的熊戲，「白猿攬月以練氣」的猿戲，和「鳥伸鶴立以練骨」的鳥戲全面鍛煉心、肝、脾、肺、腎五臟系統的形、氣、神。

第三部分，各位同學可以挑選自己喜愛的香草，動手碾碎做成專屬香包。為何香包會屬於中醫範疇呢，因為中醫理論提到芳香的藥物能開竅和除濕辟穢，香囊的香氣除了怡人之外，也可以採用不同的藥材以作提神醒腦、安神助眠、除濕、防蟲、辟穢等之用。當日為同學挑選了6款不同功效的香草，分別有荊芥、佩蘭、薄荷、肉桂、桂花、陳皮，交由同學自行磨細碾碎放入布袋中。

（內容由天水圍官立小學提供）

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