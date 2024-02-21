校園天地｜元朗信義與姊妹學校一同體悟范仲淹「古仁人」精神

香港國際化教育不斷發展的同時，亦要欣賞中國傳統美德，並駕齊軀。元朗信義中學可謂箇中典範，近年大辦國際化教育的同時，也不忘厚植中華文化，龍年伊始便舉辦了中華文化周，學生得以賞國學、品風雅，更邀得姊妹學校浙江省平湖市東湖中學參與其中，而主禮嘉賓則是香港范仲淹基金會會長范梅艷女士，帶領學生領悟范仲淹「古仁人」的家國情懷。（內容由基督教信義會元朗信義中學提供）



范梅艷女士與東湖中學師生參與元朗信義中學中華文化周啟動禮。（基督教信義會元朗信義中學提供）

范仲淹二十六世孫范梅艷分享范家祖訓 教學生仁愛之道

是次開幕禮請來范仲淹嫡傳第二十六世孫范女士作為主禮嘉賓，范氏本身對於國學素有研究，不但是港區江蘇省政協委員，亦當選中國當代十大傑出女性、中國公益十大傑出女性及獲得中國教育十大年度貢獻獎等獎項，在商業、公益、教育領域都成就斐然。范女士今日親臨元朗信義向師生分享前賢范仲淹的仁愛精神，教誨學生學習范公「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，提醒學生秉持愛國之心建設香港，時刻心繫家國。同時，她讚揚中國文字及服裝美輪美奐，漢字蘊含天時地利的中國文化，而服裝則精緻典雅，著學生細味國學之美。

典禮上，學校送贈早上與內地姊妹學校東湖中學學生共同雕刻的西瓜燈作為紀念品，西瓜燈上刻有「仁者愛人」，象徵元朗信義師生對「仁愛」及古賢范仲淹「古仁人」精神的重視。范女士直言元朗信義對中國文化用心傳承，令她大受感動，決定在元朗信義設立范仲淹獎學金，並聯繫江蘇省的中學與元朗信義結締成姊妹學校，讓更多學生認識國情。

東湖中學學生傳授非遺文化西瓜燈雕刻技藝予元朗信義學生。（基督教信義會元朗信義中學提供）

浙江東湖中學傳授非遺文化西瓜燈雕刻技藝

東湖中學首次參與香港學校的文化周，大讚有聲有色，學生甚具文化素養。他們除了參與活動外，此次也帶來平湖市的著名獨門技藝——非物質文化遺產西瓜燈雕刻。在內地學生的指導下，元朗信義學生篆刻出不同圖案，包括校徽、龍騰、岳陽樓等，亮燈一刻美不勝收。中史科主任及國安教育主席鄭貝玉說，學習傳統手藝，能讓學生感受中式藝術的精深，從而培養家國情懷。兩地學生還進行了環球研習計劃的線下交流，兩年前，東湖中學已參與本校的環球研習計劃，善用人工智能打破語言隔閡，讓內地、香港及不同地區學子作線上學術研討，現在兩校可面對面交流，學生表示倍感親切。三月下旬，全體中文科老師將會回訪東湖中學，進行「兩地同教」《愛蓮說》，互相學習，豐富中國語文教學策略。

由學生主動成立的中國鼓學會成員表演原創的中國鼓樂曲。（基督教信義會元朗信義中學提供）

表演遊藝活動豐富，中國文化寓教於樂

「樂學」是元朗信義近年的辦學方針，尹校長認為，品嚐學科之美，才是「樂學」在學術層面的真正幸福感。所以，文化周表演及遊藝內容豐富，務求讓學生樂在其中。中國鼓表演曲由熱愛中式鼓藝的學生自創，還有華服走秀、中國舞、詩文朗誦等，更有學生拍攝影片講解茶藝，讓學生全方位沉浸在中式藝術氛圍中。負責文化周的中文科主任辜雨瑤稱，要讓學生從不同藝術中欣賞國學，品味風雅，成為真正的文人雅士。學校還請來皮影戲藝術家表演《西遊記》〈龍宮借寶〉，同學們聚精會神，連連喝采，感受中華文化之趣。各式遊藝則有糖畫、麵粉公仔、畫面譜、蹴鞠、造紙術等攤位體驗活動，正月十五則有猜燈謎，傳揚元宵佳節文化。參與活動時，學生需以普通話交流，普通話科主任林麗賢指，希望本校學生不僅擅長英、粵語，也能精通普通話，才能在世界立足。

背靠祖國，面向國際，是香港學子的優勢。元朗信義作為國際化津中，便是抓緊這個方向辦學。近年來既透過環球研學、海外交流、外語學習等方面，培養學生的國際視野，也透過大力弘揚中華文化，如舉辦中華文化周活動，中國歷史文化考察等，讓學生在濃郁的國學氛圍中成長，成為有紮實文化涵養的國家棟樑、國際人才。

（內容由基督教信義會元朗信義中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747