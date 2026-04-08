賈靜雯20歲女兒梧桐妹秀泳裝辣照 後背「僅剩一根線」維繫太惹火
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
「雙金影后」賈靜雯的20歲大女兒梧桐妹（Angel），憑藉鮮明的風格圈粉無數。
她6日在社群分享比基尼辣照，露出大片美背，姣好身材令人稱羨。
梧桐妹（Angel）近來照片風格大膽：
+12
梧桐妹昨在IG限時動態分享一張辣照，照片中她身著紅、白相間橫條紋比基尼，坐在沙灘上，背面只露出一條綁帶，放送大片美背、姣好曲線，只有背影入鏡仍辣度不減。
事實上，賈靜雯談到女兒打扮曾大方表示「大家都年輕過」，身為父母心臟要夠強大。
當年女兒穿鼻環掀起熱議，賈靜雯也說母女倆有先討論過，只有提醒：
自己不要後悔都OK。
相當尊重女兒的選擇。
【延伸閱讀】美國留學少女憑富貴生活與火辣美照爆紅 原來是「小鄧麗君」千金（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
巨星爸爸逝世8年 這星二代終於出道了 首次舞台劇演出技驚四座小S女兒Lily許韶恩18歲生日疑官宣戀情 曬慶生照突見高大男背影不是孫女！81歲米高德格拉斯帶22歲女兒Carys Douglas亮相成焦點
延伸閱讀：
陳仙梅忠孝東路擺攤被認出！沒戲約「陷憂鬱」：每天掉眼淚
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】