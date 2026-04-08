賈靜雯20歲女兒梧桐妹秀泳裝辣照　後背「僅剩一根線」維繫太惹火

「雙金影后」賈靜雯的20歲大女兒梧桐妹（Angel），憑藉鮮明的風格圈粉無數。



她6日在社群分享比基尼辣照，露出大片美背，姣好身材令人稱羨。

梧桐妹（Angel）曬出比堅尼辣照。（IG@angelsun619）

梧桐妹（Angel）近來照片風格大膽：

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梧桐妹昨在IG限時動態分享一張辣照，照片中她身著紅、白相間橫條紋比基尼，坐在沙灘上，背面只露出一條綁帶，放送大片美背、姣好曲線，只有背影入鏡仍辣度不減。

事實上，賈靜雯談到女兒打扮曾大方表示「大家都年輕過」，身為父母心臟要夠強大。

當年女兒穿鼻環掀起熱議，賈靜雯也說母女倆有先討論過，只有提醒：

自己不要後悔都OK。

相當尊重女兒的選擇。

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