不是孫女！81歲米高德格拉斯帶22歲女兒Carys Douglas亮相成焦點

81歲荷里活影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）罕見帶著22歲愛女卡莉絲道格拉斯（Carys Douglas）出席紐約 PAC NYC「文化偶像盛典」（Icons of Culture Gala）。



父女倆在紅毯上笑容滿面，成為全場焦點。

米高德格拉斯帶著22歲愛女卡莉絲道格拉斯出席紐約 PAC NYC「文化偶像盛典」。（Youtube@zafarmushtaq1727）

米高德格拉斯穿筆挺黑色西裝、搭配白襯衫與紫色領帶，風度翩翩依舊；而卡莉絲則以一襲細肩黑色珠飾中長洋裝亮相，氣質高雅又不失性感，耳際點綴紅寶石耳環，踩上尖頭高跟鞋，展現十足星二代風采。

根據「時人雜誌」報導，卡莉絲的母親、奧斯卡影后嘉芙蓮薛達鍾斯因工作行程無法出席。

卡莉絲道格拉斯（Carys Douglas）（Instagram@carys.douglas）

卡莉絲近日在社群上分享假期自拍照，身穿低胸咖啡色比基尼，在陽光下氣質出眾，神似年輕時期的母親嘉芙蓮。她除了擁有父母的明星臉外，也繼承了兩人的表演與音樂才華。她經常在社群平台上分享自彈自唱影片，歌聲與鋼琴技巧都受到網友讚嘆。

卡莉絲道格拉斯與米高德格拉斯（Instagram@michaelkirkdouglas）

更多卡莉絲道格拉斯的相片：

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】