不是孫女！81歲米高德格拉斯帶22歲女兒Carys Douglas亮相成焦點
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
81歲荷里活影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）罕見帶著22歲愛女卡莉絲道格拉斯（Carys Douglas）出席紐約 PAC NYC「文化偶像盛典」（Icons of Culture Gala）。
父女倆在紅毯上笑容滿面，成為全場焦點。
米高德格拉斯穿筆挺黑色西裝、搭配白襯衫與紫色領帶，風度翩翩依舊；而卡莉絲則以一襲細肩黑色珠飾中長洋裝亮相，氣質高雅又不失性感，耳際點綴紅寶石耳環，踩上尖頭高跟鞋，展現十足星二代風采。
根據「時人雜誌」報導，卡莉絲的母親、奧斯卡影后嘉芙蓮薛達鍾斯因工作行程無法出席。
卡莉絲近日在社群上分享假期自拍照，身穿低胸咖啡色比基尼，在陽光下氣質出眾，神似年輕時期的母親嘉芙蓮。她除了擁有父母的明星臉外，也繼承了兩人的表演與音樂才華。她經常在社群平台上分享自彈自唱影片，歌聲與鋼琴技巧都受到網友讚嘆。
