美國留學少女憑富貴生活與火辣美照爆紅　原來是「小鄧麗君」千金

曾獲金馬、金鐘獎的絕美玉女蔡幸娟，因歌聲柔美清亮，享有「小鄧麗君」美名，11年前將重心移往家庭淡出至今。未料她的女兒Amanda（謝方易）在Threads意外崛起，優渥生活和火辣美照引發粉絲追隨，2個月吸引8萬名粉絲追蹤，但卻無預警宣布「消失」。



人在美國的Amanda正準備CFA二級考試，表示粉絲都很和善，而且並不仇富，「也謝謝你們追蹤我，讓我完成我其實想當小網紅的這個心願」。

蔡幸娟女兒Amanda（謝方易）在Threads意外崛起，優渥生活和火辣美照引發粉絲追隨，2個月吸引8萬名粉絲追蹤，但卻無預警宣布「消失」。（threads@__amanda.614）

只是才剛闖出知名度，她坦承太容易分心，導致手機使用時間大幅增加，短時間內要把心力放在學業上面，「所以我可能不會上脆一陣子了，我真的太容易分心，螢幕時間有點誇張，我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我」，相當幽默。

Amanda感性表示網友讓她學到很多，不只感受到滿滿溫暖，也學會要更感恩，在離開之際發文致謝：

謝謝你們一直以來的暖心話、創意的誇獎，還有謝謝願意跟我聊天的你們，我在大學朋友很少有夠可憐，你們讓我學到了很多。

其實蔡幸娟多次在社群分享母女旅遊的照片，當時網友除了稱讚蔡幸娟57歲仍保有凍齡的外貌，也盛讚女兒很漂亮，母女倆看起來像是姊妹，感嘆基因的強大。

