凍齡女神曬全家福「一屋長腿」基因超強　16歲女兒如超模最搶鏡

張庭、林瑞陽早前攜一雙兒女拍攝全家福照片。



照片中，四口之家長腿比例驚人，結合兩人優點的一雙兒女均自帶明星氣質，讓人不禁感歎「酒窩美女」張庭和「台灣第一小生」林瑞陽的基因強大。

張庭、林瑞陽攜一雙兒女拍攝全家福照片。（微博@張庭）

張庭女兒林希曈年僅16歲，身高已超過170公分，不走白富美路線的她，喜歡戶外運動，皮膚曬成健康的小麥色，偶爾俏皮、偶爾又顯得清冷。從小學畫畫的她，藝術天分極佳，也對伸展台充滿興趣，今年初一場走秀，更是全場最吸睛的存在。這次拍攝全家福，她除了以大器優雅的洋裝亮相，如同伸展台上的專業模特兒之姿，另有丸子頭造型搭配中式服裝可愛扮相，展露她可甜可鹽的一面。

兒子林秉翰同樣不容小覷，眉眼間繼承父母的英氣，完美融合陽光少年感與古典氣質。略帶靦腆模樣的林秉翰，未來可能子承父業從商，最近他更迷上羽球運動，天天練球數小時，還被選入就讀的新加坡學校羽球校隊，愛子心切的林瑞陽，更聘請國手來陪練。

張庭和林瑞陽雖工作忙碌，常四處奔忙，一家四口有時分居在三地，但對一雙兒女的教育問題從未落下，每年更是會安排家庭旅遊，帶著兒女一起去看世界開眼界。

張庭本人凍齡模樣，一直是被粉絲讚揚的亮點，全家福中，她和女兒站在一起，彷彿一對嬌媚的姊妹花，更是讓人人驚歎不已。

