啦啦隊LuxyGirl穿「高開衩挖空裝」辣舞引熱議　網直言太兒童不宜

台灣職籃啦啦隊「LuxyGirl」近日因一段場邊表演影片在網路瘋傳，再度掀起服裝尺度爭議。



成員以高開衩、挖空剪裁的服裝登場，搭配短版上衣與貼身設計，展現火辣舞姿與身材曲線，畫面一出隨即引發兩極討論。

啦啦隊LuxyGirl近日因一段場邊表演影片在網路瘋傳，再度掀起服裝尺度爭議。（IG@luxygirlcrew）

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從曝光影片可見，表演服以黑黃配色為主，上身多為開洞或短版設計，下身則搭配高腰三角褲與側邊挖空褲款，整體造型融合運動與性感元素，配合舞蹈動作更具視覺衝擊。部分網友直言：

「已經脫離啦啦隊本質」

「在全年齡場合不太合適」



甚至質疑台灣啦啦隊文化走向偏離運動本位。

另一派觀眾則持不同看法，認為屬於表演自由與市場選擇，

「觀眾、表演者都能接受就沒問題」

「不喜歡可以不要看」



此外，部分網友使用帶有貶抑意味的字眼留言，也引發另1波討論，有聲音認為批評可以，但不應使用侮辱性詞彙，也有人替表演者發聲，呼籲尊重專業與舞台呈現。

面對外界爭議，LuxyGirl透過社群平台發聲，直言：

可以不喜歡，但不應貼上負面標籤。

並強調現場表演氣氛良好，觀眾互動熱烈。團隊也指出，相關造型主要用於特定時段演出，並非全程穿著。

事實上，LuxyGirl過去就曾因風格大膽多次成為討論焦點，此次爭議再度凸顯台灣體育場邊文化在「娛樂性」與「適齡性」之間的拉鋸，啦啦隊定位與表演尺度問題也再次成為網路熱議話題。

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