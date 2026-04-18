啦啦隊鄭嘉睿遭長期欺凌揭行業黑幕　被辱罵10分鐘：做不好弄死你

南韓啦啦隊圈爆出職場霸凌爭議，擁有近9年資歷的起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿，15日透過社群揭露長期遭受某球團外包體育行銷公司組長A某言語羞辱與精神壓迫的經歷，最終身心崩潰決定放棄啦啦隊生涯。



事件曝光後引發外界對啦啦隊勞動環境的關注與討論。

鄭嘉睿（IG＠ga0_0ye）

更多鄭嘉睿照片：

+ 11

鄭嘉睿指出，事件發生於本月4日當天一場與影片拍攝相關的會議，A某因進度問題情緒失控，當著約9名工作人員的面連續辱罵約10分鐘，包括：

「你們這些啦啦隊這麼蠢，能馬上做到嗎？」

「不做好就把你們全部弄死」



等激烈言語。會議結束後，A某又將她單獨叫到一旁持續約15分鐘進行第二輪辱罵，甚至說出「你看我好欺負是吧？你去跟粉絲講講看，你算什麼東西」等話語。

鄭嘉睿表示，A某的行為並非單一事件，而是長期反覆發生的模式，

每次罵完之後，就會傳訊息說對不起，但之後又會重來一次。

她透露現場多名員工目睹過程卻無人出面制止，連未滿20歲的年輕成員也曾遭受類似辱罵，許多後輩甚至被「洗腦」誤以為「工作本來就該這樣被罵」。

長期壓力嚴重影響鄭嘉睿健康，她透露從去年開始只要比賽前幾天就會出現胃痛、消化不良等症狀，此次事件後她在計程車上情緒失控大哭，緊急前往精神科接受鎮定劑治療，醫師判斷焦慮程度已達需住院程度。

鄭嘉睿坦言選擇公開發聲等同放棄未來在韓國的發展機會，

即使要放棄整個職涯，也想讓這件事被看見。

她強調不追求賠償或法律對抗，只希望相關單位能給出真誠道歉並改善制度，「不要再讓同樣的事情發生」。

【延伸閱讀】前AOA權珉娥自殺獲救後大爆被欺凌細節 認曾遭強姦及圍毆到失禁

+ 19

延伸閱讀：

遭徐至琦控誹謗、恐嚇！77姐回擊「拿我名義盈利」 再爆吞錢黑料

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】