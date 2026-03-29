前田敦子半裸寫真遭批為錢脫衣　霸氣反擊道德綁架兼加碼曬側乳照

前田敦子為日本女子天團AKB48「神7」成員，近期為紀念出道20週年推出睽違14年的個人寫真集《Beste》，這部以「成熟大人的戀愛」為題的作品，挑戰她出道至今前所未有的大尺度。



自上市便話題不斷，先是未公開照片卻非法傳播，近期又遭部分網友酸：「身為人母太過頭」、「是為了錢才脫嗎？」對此，前田敦子正面迎擊，霸氣回應。

前田敦子（Instagram@atsuko_maeda_official）

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寫真集收錄了許多前田敦子半裸趴床、內衣透視等火辣鏡頭，若隱若現展現身體曲線的性感照。由於尺度突破以往清純形象，日網出現不少毒舌評論，質疑她「墮落了」。有人批評：

「明明已經當媽了，尺度卻這麼過頭」

「昔日偶像竟然落到這步田地」

「是為了錢才脫吧？」



這些針對其母親身份與經濟動機的質疑，試圖將前田敦子定性為「墮落」的過氣偶像。

面對輿論，前田敦子並未選擇低調迴避，而是正面迎擊。根據日媒《每日新潮》報導，她在受訪時大方回應：

我不認為因為是母親，就有什麼事是不能做的！

她主張女性在步入家庭或成為母親後，不應成為「家庭的所有物」或失去展現自我的自由。她強調，這本寫真集是為了呈現30歲女性最真實的面貌，而「追求美感」與「身為母親」兩者之間並無衝突。

此外，前田敦子寫真集大賣，她3月26日在社群歡慶「確定再版」，並加碼釋出躺床露側乳辣照回饋支持者。從當年帶領AKB48的女孩，到現今展現女性成熟美，前田敦子用《Beste》宣告：她不只是誰的母親，更是自己身體的主人。

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